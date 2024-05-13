Survivor All Star'da yeni hafta heyecanla başladı: Haftanın kaptanları belli oluyor...

Yayınlanma: 13.05.2024 - 20:05

Güncelleme: 13.05.2024 - 20:05

Survivor All Star'da dün yaşanan eleme oyununun ardından şaşırtan bir eleme gerçekleşti. Bugün ise yeni haftanın kaptanları belli olacak. Peki, Survivor All Star'da kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte takımlar...

SURVİVOR ALL STAR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da Atakan, Yunus Emre, Sercan ve Aleyna'nın yer aldığı eleme potasında adaya veda eden isim Sercan oldu.

SURVİVOR ALL STAR'DA KAPTANLAR KİM OLDU?

Yapılacak kaptanlık oyununun ardından Kırmızı ve Mavi Takım kaptanları ve yarışmacılar belli olacak.