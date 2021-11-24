Adele 30 adlı albümüyle satış rekoru kırdı
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, 30 adını verdiği yeni albümüyle 2021'in satış rekorunu kırdı. Sanatçı, rekoru, albümün çıkışından sadece üç gün sonra elde etmiş oldu. 30 albümünün gelecek hafta Billboard 200 listesine bir numaradan giriş yapması bekleniyor.
İngiliz şarkıcı Adele, yeni albümü 30’u çıkardıktan üç gün sonra 2021 albüm satış rekorunu kırdı.
Grammy ödüllü 33 yaşındaki şarkıcı, 30 adını verdiği yeni albümünü 19 Kasım’da çıkardı. Albüm, pazar günü yılın en yüksek satış rakamına ulaştı.
TAYLOR SWIFT'İN REKORUNU ELİNDEN ALDI
Taylor Swift’in Evermore albümü 2021’de 462 bin satış yaparak rekoru elinde bulunduruyordu.
Billboard müzik dergisi, Adele’in 30 albümünün sadece üç günde 500 bin kopyadan fazla satış rakamına ulaştığını duyurdu.
NTV'de yer alan haberegöre; Adele’in 30 albümü, şimdiye kadar yılın en çok satan albümü unvanı almasının yanı sıra 2021’de bir haftada en yüksek rakama ulaşan albüm de oldu. Taylor Swift’in Red (Taylor’s Version) albümü, çıktığı ilk haftada 369 bin kopya satmıştı.
LİSTEYE 1 NUMARADAN GİRİŞ YAPMASI BEKLENİYOR
30 albümünün gelecek hafta Billboard 200 listesine bir numaradan giriş yapması bekleniyor.
Adele’in dördüncü albümü olan 30’da toplam 12 şarkı yer alıyor. Albümün ismi, sanatçının hayatının 'en çalkantılı zamanı' olarak nitelendirdiği 30. yaşından geliyor. 2015 yılında yayınladığı 25 isimli albümünden sonra ilk defa Easy on Me şarkısıyla birlikte dinleyicileriyle buluşan Adele’in, bu şarkıyı da içeren 30 adlı albümü büyük ses getirdi.
30’un tanıtımı kapsamında Oprah Winfrey ile gerçekleştirdiği röportaj sırasında albüm ile ilgili açıklamalarda bulunan Adele, eski eşiyle geçirdiği ayrılık sürecini kaleme aldığı albümü için, 9 yaşındaki oğlu Angelo’nun ileride bu süreci anlamasına yardımcı olacağını belirtmişti.
DİJİTAL PLATFORMLARDA DA REKOR KIRDI
Adele’in yeni albümü çıkmadan önce yayınladığı albüm şarkısı Easy On Me, Spotify’da, platformun bir gün içinde en çok dinlenen parçası unvanının sahibi olmuş, şarkının klibi de YouTube’da 1 günde 47 milyondan fazla izlenmişti.
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