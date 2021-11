Adele'in yeni albümü '30' yayınlandı

20 Kasım 2021 Cumartesi, 00:00

İngiliz şarkıcı-söz yazarı ve müzisyen Adele'in yeni albümü "30" tüm dijital platformlarda yayınlandı.

2015 yılında yayınladığı “25” isimli albümünden sonra ilk defa “Easy on Me” şarkısıyla birlikte dinleyicileriyle buluşan Adele’in dördüncü stüdyo albümü niteliğini taşıyan 12 şarkılık yeni albümün ismi, sanatçının hayatının 'en çalkantılı zamanı' olarak nitelendirdiği 30. yaşından geliyor.

15 Grammy ödülü sahibi Adele, “30”un tanıtımı kapsamında Oprah Winfrey ile gerçekleştirdiği röportaj sırasında albüm ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sanatçı, eski eşiyle geçirdiği ayrılık sürecini kaleme aldığı “30” albümü için, 9 yaşındaki oğlu Angelo’nun ileride bu süreci anlamasına yardımcı olacağını belirtti.

REKOR KIRMIŞTI

Adele, 5 yıl sonra yayınladığı ilk şarkısıyla rekora imza attı. 2016’da yayınlanan Water Under The Bridge’den bu yana ilk Adele şarkısı olan Easy On Me, iTunes’un İngiltere ve ABD listesine ilk sıradan giriş yaptı. Şarkı, şimdiden Apple Music’in ABD’deki en çok dinlenen dördüncü şarkısı oldu.

Easy On Me, Spotify’da ise platformun bir gün içinde en çok dinlenen parça unvanının sahibi oldu. Şarkının video klibi de YouTube’da 1 günde 47 milyondan fazla kez izlendi.