Adele’in şarkısına çalıntı suçlaması: Ahmet Kaya iddiaları yeniden gündemde

Yayınlanma: 17.12.2024 - 16:13

Güncelleme: 17.12.2024 - 16:13

Grammy ödüllü İngiliz sanatçı Adele, "Hello", "Someone Like You", "Skyfall" ve "When We Were Young" gibi hit şarkılarıyla tanınırken, 2015 tarihli "Million Years Ago" adlı şarkısının çalıntı olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.

Adele’in söz konusu şarkısı, Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Ahmet Kaya’nın 1985 tarihli "Acılara Tutunmak" adlı eserine benzetilmişti. Son olarak, Adele’in plak şirketleri Sony ve Universal’ın Brezilya yan kuruluşları, şarkının çalıntı olduğuna yönelik bir kararla karşı karşıya kaldı. Bu karar kapsamında şirketlere 8 bin dolarlık para cezası kesildi. Ancak müzik şirketlerinin bu karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

Adele, geçtiğimiz aylarda müziğe ara vereceğini açıklamış ve Las Vegas’taki "Weekends With Adele" adlı gösterisiyle sahnelere veda etmişti. Şarkıcı, daha önce de "Million Years Ago" nedeniyle benzer suçlamalarla gündeme gelmişti.