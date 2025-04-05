Deniz Uğur boykot çağrısı yapan oyuncuları hedef aldı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto eylemleri, sosyal medya üzerinden örgütlenerek boykota dönüştü. Yurttaşlar, 2 Nisan’ı "boykot günü" ilan etti ve bu kapsamda birçok kişi o gün alışveriş yapmadı.

Boykot çağrısına sanat ve siyaset dünyasından pek çok isim destek verirken, oyuncu Deniz Uğur’dan dikkat çeken bir tepki geldi. “Adını Feriha Koydum” dizisinde canlandırdığı “Sanem” karakteriyle tanınan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, boykot çağrısı yapan oyuncu arkadaşlarını eleştirdi. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük tepki çekti.

Uğur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ben düşüncelerimi dile getirdiğim için mobbing yerken oyuncu arkadaşlarım(!) neredeydi acaba? Hangisi benim haklı isyanıma hassasiyet gösterdi, dayanışma içine girdi?

Bir meslek grubu olarak oyuncu milletinin birbiriyle dayanıştığı asla görülmemiştir. Çünkü içlerinde hırs vardır, dayanışma değil rekabet ruhu vardır. Keşke ciğerlerini bilmeseydim ama biliyorum. Bu yüzden sevdiklerim çok azdır.

Kurtlar sofrasında benim kadar tecrübe kazanmamış saf kalpli insanlar samimiyetinize inanıyor olabilir ama ben bu dayanışmayı (!) yemiyorum. Patlak egolu kağıttan bebekler sizi... 'Gerçek' olamadınız gitti.”