Adem için karar net... Acun Ilıcalı çok sinirlendi: 'Survivor'ın kaderini belirleyen çizgi'
Survivor 2025 sezonunda Adem ve Serhat arasında yaşanan kavga nedeniyle Acun Ilıcalı yarışmacının geleceği hakkında konuştu.
Survivor'da 10 Şubat'ta yayımlanacak olan Survivor 2025 bölümünün fragmanında Acun Ilıcalı'nın sert sözleri dikkat çekti.
Sedat ile kavga eden yarışmacı sinirlerine hakim olamadı. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Adem ile yarışmacının geleceği hakkında konuştu.
"BENİM İÇİN DE ZOR"
Adem, "Kendimi kontrol edemediğim bir andayım şu an. Yani ben de açıkçası bilmiyorum." dedi. Bunun üzerine Acun Ilıcalı "Bu öyle bir çizgi ki açıkçası Survivor'ın kaderini belirleyen çizgi de bu. İnan bu akşam benim için de zor bir akşam." dedi.
Yarışmacının ne tür bir ceza alacağı belirsizliğini koruyor.
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