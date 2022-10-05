Gigi Hadid'den Kanye West'e: 'Tam bir zorbasın ve gülünecek hâldesin'

05 Ekim 2022 Çarşamba, 16:50

Kim Kardashian ile birlikteliği ve kendine has söylemleriyle gündeme gelen ünlü rapçi Kanye West, Paris Moda Haftası’nda giydiği "White Lives Matter" (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazılı tişört ile tepki çekmeye devam ediyor.

"BU BİR SANAT DEĞİL"

NTV'nin haberine göre; Amerikan Vogue dergisinin editörü Gabriella Karefa-Johnson, rapçinin tişörtünü eleştiren birtakım ifadelerde bulundu.

Stilist, “Hiçbir bahane kabul edilemez. Bu sanat değil. Eğer Kanye’ye sorarsanız tişörtünün sanat ve devrim anlamına geldiğini söyleyebilirdi” ifadelerini kullandı.

"KEŞKE ONDAKİ ZEKA SENDE DE OLSAYDI"



Rapçi ise ünlü stilistin eleştirisine sert bir dille cevap verdi.

Rapçinin Johnson’ı hedef alan eleştirilerine sessiz kalmayan ünlü model Gigi Hadid ise rapçinin gönderisinin altına “Keşke ondaki zeka sende de olsaydı. Eğer yaptığın şeylerin bir açıklaması varsa Gabriella seni kurtaracak tek kişi olabilirdi. Senin defilesine çağrılma ‘onuru’ onun senin eleştirmesine engel mi? Tam bir zorbasın ve gülünecek hâldesin" yazdı.

Hadid, konuşmasına stilistin moda sektörü için ne kadar önemli olduğuna ve rapçiyi ‘eğitebileceğine’ dair ifadelerle devam etti.

Karefa-Johnson’ın rapçinin eleştirilerine maruz kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Vogue dergisi, stilistin arkasında olduğunu ve kendisinin zorbalığa uğradığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Afro-Amerikalı George Floyd'un Minneapolis'te polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı “Black Lives Matter” (Siyahi Hayatlar Önemlidir) hareketine göndermede bulunan, "White Lives Matter" yazılı tişört sosyal medyada tepki toplamıştı.

Rapçinin yanı sıra defilede yer alan modeller de aynı sloganın yazdığı tişörtleri giydi. West bu yazının ne anlama geldiğine dair bir açıklama da yapmadı.