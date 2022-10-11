Kanye West'in Twitter ve Instagram hesapları askıya alındı
Geçen günlerde Yahudilerle ilgili attığı tweet’i silinen ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West'in, yahudi karşıtı paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı.
Son dönemde çarpıcı söylemleriyle sık sık öne çıkan ABD’li rap şarkıcı Kanye West, sosyal medya platformları ile başı dertte.
NTV'nin haberine göre; Paris Moda Haftası’nda giydiği “Beyazların Hayatı Önemlidir” tişörtüyle başlattığı tartışmayı Twitter’a taşıyan West, Yahudilerle ilgili tweet atmıştı. Platformun kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tweet’i silinen West’in şimdi de sosyal medya hesaplarına erişimi engellendi.
West’in ünlü rapçi Sean ‘Diddy’ Combs’un Yahudi halkı tarafından kontrol edildiğini öne sürdüğü bir gönderisi nedeniyle Instagram hesabı kısıtlandı.
"SİYAHİLER DE ASLINDA YAHUDİ'DİR"
Ardından West attığı tweet’te “Bu gece biraz uykum var ama uyandığımda Yahudiler için ölüm riskini 3’e çıkaracağım. İşin komik tarafı, ben aslında Yahudi karşıtı olamam çünkü siyahiler de aslında Yahudi’dir. Sizler benimle oyun oynadınız ve size karşı gelen herkesi karalamaya çalıştınız” ifadelerini kullandı.
West'in tweet’i kısa sürede silindi. Bunun üzerine Twitter, rapçinin Yahudilere yönelik nefret söylemi nedeniyle bir süreliğine hesabının bloke olduğunu açıkladı.
HESAPLARI AÇILDI
West'in Twitter’da 31 milyon, Instagram’da ise 18 milyon takipçisi bulunuyor. Rapçinin kışkırtıcı ve Yahudi karşıtı açıklamaları sosyal medyada tepki toplarken, daha sonra rapçinin hesapları tekrar açıldı.
TİŞÖRT TARTIŞMASI
West önceki günlerde Paris Moda Haftası’nda Yeezy adlı markasını sunarken giydiği “White Lives Matter” (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazılı tişörtü ile tepki toplamıştı.
Afro-Amerikalı George Floyd'un Minneapolis'te polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı “Black Lives Matter” (Siyahi Hayatlar Önemlidir) hareketine göndermede bulunan tişört sosyal medyada eleştiri bombadırmanına tutulmuştu.
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