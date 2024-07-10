Adidas logosunda hangi mesaj veriliyor?

Yayınlanma: 10.07.2024 - 11:36

Güncelleme: 10.07.2024 - 11:55

Adidas'ın ikonik üç çizgili logosunun arkasında düşündüğünüzden çok daha derin bir anlam yatıyor.

Adidas logosunun ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü?

Adidas, Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'da, Adolf 'Adi' Dassler'in ayakkabı tamiriyle işe başlamasıyla doğdu. Adi, ilk ayakkabılarını annesinin Herzogenaurach'taki evinin çamaşır odasında yapmaya başladı.

Daha sonra kardeşi Rudolf ile birlikte spor ayakkabıları üretmeye başladılar ve 1928'de uluslararası atletlere ayakkabı tedarik eden başarılı bir şirket haline geldiler. Dassler Kardeşler Spor Ayakkabı Fabrikası adı altında faaliyet gösteren şirket, 1936 Berlin Olimpiyatları'nda Jesse Owens gibi sporcuların ayakkabılarını üreterek büyük bir çıkış yaptı.

ÜÇ ÇİZGİNİN DOĞUŞU

Adi ve Rudolf, 1948'de yollarını ayırdıktan sonra, Adi, 1949'da üç çizgili logoyu yarattı ve şirketin adını Adidas olarak değiştirdi.

İlk logo, pist ve saha için tasarlanmış dikenli bir ayakkabıdan oluşuyordu ve bu ayakkabı, 'Adidas' kelimesinin iki d'si arasında yer alıyordu."Spor Ayakkabıları" anlamına gelen 'Sportschuhe' kelimesi de logonun altında bulunuyordu.

Üç çizgi, ilk olarak spor ayakkabılarında belirgin şekilde yer aldı ve zamanla dünya çapında tanınan bir marka sembolü haline geldi. Bu çizgiler, Adi Dassler'in farklı sayılarda çizgiler denemesi sonucunda, fotoğraflarda en çok dikkat çeken tasarım olarak belirlendi.

GİZLİ MESAJ

Adidas'ın üç çizgisi, yalnızca görsel olarak çekici olmakla kalmayıp, aynı zamanda bir dağ gibi konumlanarak spor dünyasında başarıya ulaşmak için aşılması gereken engelleri temsil ediyor.

Bu dağ formasyonu, sporcuların karşılaştıkları zorlukları ve başarı yolunda tırmanmaları gereken engelleri simgeliyor. Miley Cyrus'un sözleriyle, "bu bir tırmanış".

Adidas, yıllar içinde logosunu değiştirip geliştirse de, üç çizginin ardındaki anlam hep sabit kaldı: sporcuların karşılaştığı zorluklar ve başarmak için belirledikleri hedefler.

1972'de çiçek formunda yeni bir logo tasarlandı ve bu logo, markanın spor giyim sektörüne açıldığını simgeliyordu. 1989'da ise, Adidas'ın iç kısmından görülen şekilde ünlü üç çizginin bulunduğu 'equipment logo' yaratıldı.