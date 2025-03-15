Adilcevaz’da ekim erken başladı: Hasadı 5 sonra yapılacak! Rekolte beklentisi yüksek
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde arpa ekimine başlandı.
Adilcevaz ilçesinde geçen sene verimli bir hasat elde eden çiftçiler, baharın erken gelmesi ile birlikte arpa ekimine başladı. İlkbaharla birlikte boy vermesi beklenen arpanın, yeteri kadar yağış alması ile birlikte güzel bir rekolte vermesi hedefleniyor.
Bu yıl kış mevsiminde fazla kar yağmaması nedeniyle arpa ekimine erken başladıklarını belirten çiftçiler, "İnşallah 5 ay sonra güzel bir rekolte beklentisi içerisindeyiz. Yaklaşık 5 ay sonra biçerdöverlerle arpa hasadına başlayacağız. Hepimiz için hayırlısı olsun" dediler.
Etiketler: #Adilcevaz #hasat #Rekolte
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabinede değişiklik
- Erdoğan’la ‘sıkı fıkı’ rektör
- GAİN Medya’yı kim satın aldı?
- Tanyeli'nin yakınları hastaneye çağırıldı!
- Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları!
- 'Yandaş basının en hızlı tetikçileri...'
- PYD'ye muhalif Kürtlerden sert eleştiriler
- Cezaevindeki Ümit Özdağ'ın son hali ortaya çıktı
- Belediye başkanına baret fırlatıldı
- Şükrü Genç hakkında tutuklama talebi