Adile Naşit'in hayatı film oluyor: Eşini oynayacak oyuncu belli oldu!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 17:25

Güncelleme: 18.04.2025 - 17:25

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Adile Naşit’in hayatını anlatan “Adile” filminin hazırlıkları hızla sürüyor.

Çağan Irmak’ın yöneteceği film için çekimler 2 Mayıs’ta başlayacak. Filmin çekim mekanı olarak Beykoz Kundura Fabrikası seçilirken, Irmak oyuncu kadrosunu titizlikle belirliyor.

Adile Naşit karakterini ödüllü oyuncu Meltem Kaptan canlandıracak.

BKM imzalı filmin kadrosunda yer alan diğer bir önemli isim ise, Adile Naşit’in aynı zamanda Kore gazisi olan eşi Cemal İnce rolünü üstlenecek başarılı aktör Özgür Can Çevik.

Çevik, son olarak “Annem Ankara” dizisinde izleyicinin karşısına çıkmıştı.