Adile Naşit'in hayatı film oluyor: Eşini oynayacak oyuncu belli oldu!
Yeşilçam efsanesi Adile Naşit’in hayatını konu alan “Adile” filmi, Çağan Irmak’ın yönetmenliğinde başlıyor. Meltem Kaptan ve Özgür Can Çevik, başrollerde yer alacak.
Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Adile Naşit’in hayatını anlatan “Adile” filminin hazırlıkları hızla sürüyor.
Çağan Irmak’ın yöneteceği film için çekimler 2 Mayıs’ta başlayacak. Filmin çekim mekanı olarak Beykoz Kundura Fabrikası seçilirken, Irmak oyuncu kadrosunu titizlikle belirliyor.
Adile Naşit karakterini ödüllü oyuncu Meltem Kaptan canlandıracak.
BKM imzalı filmin kadrosunda yer alan diğer bir önemli isim ise, Adile Naşit’in aynı zamanda Kore gazisi olan eşi Cemal İnce rolünü üstlenecek başarılı aktör Özgür Can Çevik.
Çevik, son olarak “Annem Ankara” dizisinde izleyicinin karşısına çıkmıştı.
Etiketler: #Adile Naşit #Çağan Irmak #Özgür Can Çevik
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