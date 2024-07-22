Adile Naşit'in hayatının anlatacak 'Adile' filminin yönetmeni Çağan Irmak oldu!

Yeşilçam'ın duayen ismi Adile Naşit'in hayatının film olacağı açıklanmıştı, filmin yönetmeni belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 15:24
Adile Naşit'in hayatının anlatacak 'Adile' filminin yönetmeni Çağan Irmak oldu!
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in hayatının film olacağı duyurulmuştu, filmin yönetmeni belli oldu.

11 Aralık 1987’de aramızdan ayrılan Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Adile Naşit‘in Cumhuriyetimizin ve şov dünyamızın en önemli yıllarına ışık tutacak etkileyici hayat hikâyesini anlatan "Adile" filminin hazırlıkları başlıyor. Filmin yönetmenliğini ülkemizde alanının en iyi isimlerinden başarılı yönetmen Çağan Irmak çekecek.

"Adile" filminin yazarı ise romancı, edebiyatçı ve birçok önemli eserde imzası olan güçlü kalem Nermin Yıldırım. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre filmin senaryosunu okuyanlar şimdiden "çok iddialı ve çok beğenilecek bir film geliyor" diyor.

Başrol oyuncusu henüz belli olmayan "Adile" filmi 2025 yılında çekilecek.


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