Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Yayınlanma: 24.04.2025 - 13:32

Güncelleme: 24.04.2025 - 13:32

Adile Naşit’in kardeşi Selim Naşit Özcan’ın oğlu, tiyatro ve dizi oyuncusu Naşit Özcan, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirmişti. Hastaneye kaldırılan 68 yaşındaki usta oyuncunun sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi.

Özcan’ın hayat arkadaşı Elif Göklü, oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Naşit hâlâ yoğun bakımda, durumu kritik. Mesaj ve aramalara cevap veremiyorum. Anlayışınız için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Naşit Özcan, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Yargı dizisinde, Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat vermişti.

"İKİNİZİ DE ÇOK ÖZLEDİM"

Özcan, kısa süre önce sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, “İkinizi de çok özledim. Halamın kokusunu, babamın öğütlerini” notunu düşerek, Adile Naşit ve babası Selim Naşit Özcan’a olan özlemini dile getirmişti.