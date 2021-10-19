Adrien Brody, 'Yüzüklerin Efendisi' teklifini reddettiğini açıkladı

19 Ekim 2021 Salı, 00:00

"Piyanist" filmindeki rolüyle Oscar ödülü alan oyuncu Adrien Brody, GQ’ya verdiği röportajda “Yüzüklerin Efendisi” serisi için kendisine teklif edilen rolü geri çevirdiğini açıkladı.

'HOBBIT BENZERİ BİR KARAKTER TEKLİF EDİLDİ'

Screen Rant'ın haberine göre, Brody, üçlemenin ilk filmi olan “Yüzük Kardeşliği” için kendisiyle iletişime geçildiğini belirterek, “Sanırım olayı pek kavrayamadım. Hangi rol için uygun olurdum bilmiyorum ama teklif edilen kesinlikle Hobbit benzeri bir karakterdi. Bense başka bir şey arıyordum" dedi.

Brody, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha sonra eski bir kız arkadaşımla 'Yüzüklerin Efendisi'ni izlemeye gittiğimi hatırlıyorum. Arkadaşım bana döndü ve 'Yüzüklerin Efendisi'ni geri mi çevirdin?' dedi. Çok aptal hissettiğimi hatırlıyorum."