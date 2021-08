Yüzüklerin Efendisi dizisinin yayın tarihi belli oldu, diziden ilk kare yayınlandı

03 Ağustos 2021 Salı, 17:26

J.R.R. Tolkien'in yazarlığını yaptığı Yüzüklerin Efendisi kitapları film serisine uyarlanmıştı. Büyük kitlelerin beğenisini toplayan film serisi diziye uyarlanıyor. Bir sezonu için 465 milyon harcama yapılan dizi 2 Eylül 2022 de Amazon Prime’da yayınlanmaya başlayacak.

İlk sezonun tarihi belli olan dizinin duyurusunu Amazon Studios ve The Lord of the Rings on Prime sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"YENİ BİR YOLCULUK BAŞLIYOR"

Yapılan paylaşımda “2 Eylül 2022’de yeni bir yolculuk başlıyor” ifadeleri yer alırken diziden ilk görsel de resmi olarak sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Beyazperde’nin haberine göre dizinin konusunun detayları henüz belli değil. Fakat dizinin izleyicileri Numenor Krallığı döneminde yolculuğa çıkaracağı biliniyor.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021





Dizi de Dunedain soyunun hikayesi anlatılacak ve oyuncu kadrosunda Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman yer alacak.

Yeni kadroyla birlikte dizide insanların tanıdığı bazı karakterlerin de olabileceği öne sürülüyor.