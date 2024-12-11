Yayınlanma: 11.12.2024 - 11:15

Güncelleme: 11.12.2024 - 11:15

Açıkta satılan kuruyemiş ve baharatın uygun ortamda muhafaza edilmemesinden oluşabilecek küf kaynaklı aflatoksin maddesinin karaciğer hasarına, ilerleyen dönemde karaciğer kanserine neden olabiliyor. Peki, Aflatoksin nedir? Aflatoksin ne demek? Aflatoksin hangi besinlerde bulunur?

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin, Aspergillus cinsine ait mantarların ürettiği toksik bileşiklerdir. Bu toksinler, özellikle Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus türleri tarafından üretilir.

Aflatoksinler, tarım ürünleri ve gıda maddelerinde kontaminasyona yol açabilir. Tahıl (pirinç, mısır, buğday, ince ve süpürge darı), yağlı tohumlar (pamuk, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği), baharat (kırmızı biber, kara biber, kişniş, zerdeçal, zencefil) ve kuru yemiş (badem, Antep fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, brezilya cevizi) sıklıkla etkilenenlerdir. Bunlarla beslenen hayvanların sütünde de aynı zehre rastlanabilir.

AFLATOKSİN ZARARLARI NELERDİR?

Aflatoksinlerin en önemli etkilerinden biri karaciğer kanseri ile ilişkilendirilmesidir. Uzun süreli aflatoksin maruziyeti, karaciğerin hasar görmesine, siroz gelişmesine ve kansere yol açabilir. Ayrıca, bağışıklık sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yapabilir, büyümeyi engelleyebilir ve genetik hasara yol açabilir?

Aflatoksinlerin etkilerini azaltmak için, gıda ürünlerinin doğru koşullarda saklanması ve kontaminasyonun önlenmesi önemlidir