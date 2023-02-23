Afşin Kum kimdir? Afşin Kum kitapları nelerdir?

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 11:03

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 11:03

Afşin Kum'un Sıcak Kafa kitabı uyarlanarak 2022'de dizi yapıldı ve Netflix'te yayımlandı. Afşin Kum'un bir diğer kitabı Kübra da diziye uyarlanarak Netflix’te yayımlanacak.



AFŞİN KUM KİMDİR?



Afşin Kum, 1972 yılında İzmir'de doğdu. Boğaziçi Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği, Bilgi Üniversitesinde sinema-televizyon öğrenimi gördü. 1997’den bu yana çeşitli kurumlarda yazılımcı ve yönetici olarak çalıştı. 2010 yılından itibaren Afili Filintalar sitesinde ve Ot dergisinde deneme ve öyküleri yayımlandı. 50 Şahane Hikâye ve İstanbul 2099 öykü derlemelerine öyküleriyle katıldı. İlk romanı Sıcak Kafa, ilgiyle karşılandı, 2017 GİO Ödüllerinde en iyi roman ödülünü aldı. İkinci romanı Kübra, Şubat 2020'de yayımlandı



AFŞİN KUM KİTAPLARI

-Sıcak Kafa

-Kübra



