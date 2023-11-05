Afyonkarahisar'da hasat dönemi sona erdi: Sandıklı'da Agriya patatesi hasadı...

Yayınlanma: 05.11.2023 - 22:15

Güncelleme: 05.11.2023 - 22:15

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ikinci dönem ekimi yapılan patateslerin hasat dönemi sona eriyor. Bu yılın patates hasadı, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Türkiye'nin önemli patates üretim bölgelerinden olan Sandıklı ilçesinde, temmuz ayında başlayan patates hasadının sona erdiği belirtiliyor. Bu yılın patates üretiminde, hem verim hem de fiyat açısından üreticilere olumlu bir sezon yaşandığı ifade ediliyor. İkinci ekim patateslerin fiyatlarının düşmüş olmasına rağmen, birinci ekime göre daha düşük girdi maliyetleri ve yüksek verim, çiftçileri memnun ediyor.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, birinci ekim patateslerin mart ayında ekildiğini ve temmuzda hasadına başlandığını belirtirken, ikinci ekim patateslerin temmuzda ekildiğini ve kasımın başında hasat edildiğini ifade etti. İkinci ekim patateslerde, birinci ekime göre daha düşük girdi maliyetlerinin bulunduğunu ve verimin yüksek olduğunu dile getirdi. Sandıklı patatesinin kalitesinin iklim şartları ve toprak verimliliği nedeniyle özel olduğunu kaydeden Toptaş, bu yılın birinci ekimlerinde yağışlardan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle verim kaybı yaşandığını belirtti. Ancak ikinci ekimlerde böyle bir sorun olmadığını söyledi.

Patates üretim maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Toptaş, işçilik, gübre, ve ilaç maliyetlerinin arttığını ifade etti. Sandıklı patatesinin ülke genelinde tüketildiğini ve yurt dışına ihraç edildiğini belirtti. Ayrıca en kaliteli patates cinsi olarak kabul edilen Agriya cinsi patatesin kilogramının 8-9 TL arasında, diğer patates türlerinin ise 6-7 TL arasında satıldığını sözlerine ekledi. Bu gelişmeler, Sandıklı ilçesindeki patates üreticileri için olumlu bir hasat sezonu olduğunu gösteriyor.