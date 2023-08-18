Ağız kokusu problemine son! Nedenleri ve etkili çözümleri
Gün içerisinde istenmeyen bir şekilde ortaya çıkan ağız kokusunun bazı nedenleri vardır. Ağız kokusu diş alışkanlıklarından kaynaklanabileceği gibi diğer sağlık sorunlarının da bir göstergesi olabilir.
Günlük hayatta istenmeyen şekilde ortaya çıkan ağız kokusu pek çok kişinin sosyal hayatını olumsuz etkilerken derinlerde daha büyük hastalıkların habercisi olabilir. Peki ağız kokusuna neler sebep olur ve hangi yöntemlerele ağız kokusundan kurtulabiliriz?
AĞIZ KOKUSUNA NE SEBEP OLUR?
1- Günlük diş fırçalama, diş ipi kullanma ve gargara ağız bakımı için son derece önemlidir. Dişler fırçalanmaz, diş ipi kullanılmaz ve gargara yapılmazsa ağızda gıda artıkları kalabilir. Dişler arasında kalan yemek artıkları diş etleri ve dil çevresinde bakteri üremesine, bu durumda ağız kokusuna neden olur.
2- Antibakteriyel ağız gargaraları kokunun azaltılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca kötü kokuya neden olan bakteri ve yemek artıkları düzgün bir şekilde temizlenmezse protezler de kötü kokuya neden olabilir.
3- Kalıcı ağız kokusu veya ağızda kötü bir tat da periodontal hastalık belirtisi olabilir. Dişlerde plak birikmesi ve diş etlerini tahriş eden toksinler diş eti hastalığına neden olabilir.
4- Ağız kokusu diş eti hastalığından kaynaklanıyorsa, mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmelidir. Tedavi edilmeyen diş eti rahatsızlıkları dişlere ve çene kemiğine zarar verebilir.
Ağız kokusunun diğer nedenleri şunlar olabilir :
Sinüzit
Bademcik iltihabı
Alkol kullanımı
Burun ve burun boşluğu rahatsızlıkları
Ağız içi mantar enfeksiyonları
Diş çürükleri (oyuklar)
Mide ve bağırsak sistemi hastalıkları
Uzun süreli açlık
Sigara ve tütün ürünleri
Ağız kuruluğu
Diyabet
Böbrek rahatsızlıkları
AĞIZ KOKUSUNA KARŞI BASİT ÖNERİLER
Ağız hijyenini günlük bir rutine bağlayarak gerçekleştirmek nefesinizin temiz ve ferah kokmasını sağlar. Ağız hijyenini sağlamak için bu kurallardan yararlanabilirsiniz:
Ağzınızı kurutabilecekleri için alkol, kafein ve tütün ürünlerinden kaçının.
Meyve ve sebze tüketimini artırın. Elma, havuç, kereviz ve diğer sert meyve ve sebzeler, ağız kokusuna neden olan plak ve yiyecek parçacıklarının giderilmesine yardımcı olur.
Günde iki kez en az iki dakika fırçalayın, günde bir kez diş ipi kullanın. Dil kazıyıcı da bakterilerin giderilmesinde etkilidir.
Alkolsüz bir antibakteriyel gargara kullanın.
Her altı ayda bir kontrol ve temizlik için diş hekiminize görünün.
AĞIZ KOKUSU (HALİTOS) NASIL TEDAVİ EDİLİR?
1- Ağız kokusunun altında yatan neden ağız hijyeninin tam olarak sağlanamaması olabilir. Bu durumda dişlerin günlük olarak en iyi şekilde temizlenmesi, diş ipi ve gargara kullanılması gibi basit yöntemler işe yarayabilir.
2- Florürlü diş macunu kullanarak günde 3 kez en az 2 dakika dişler fırçalanmalı, her yemekten sonra diş ipi ile yemek artıkları temizlenmeli, gerekirse antibakteriyel ağız gargaraları kullanılmalıdır.
3- Diş bakımının yanı sıra dil üzerindeki bakterileri temizlemek için özel üretilmiş dil temizleme fırçaları ile gün içinde dil üzerinde biriken bakterileri de temizleyebilirsiniz. Eğer takma diş kullanıyorsanız gece çıkarılmalı ve ertesi gün takmadan önce iyice temizlenmelidir.
4- Ağız kokusu diş çürüğü veya diş etlerindeki bir enfeksiyona bağlı olarak gelişiyorsa diş hekimi tarafından en uygun tedavi yöntemleri uygulanarak ağız kokusu tedavi edilebilir. Diş taşları ağız kokusuna neden olan bir diğer faktördür ve yılda bir kez temizlenmesi gerekir. Sağlıklı bir kişinin yılda iki kez ağız ve diş muayenesi yaptırması önerilir.
5- Gün içinde az su tüketimi de ağız kokusuna neden olabilen faktörler arasındadır. Su içmek tükürük üretimini uyarır, bu da bakterilerin ağızdan atılmasına yardımcı olur. Ayrıca kişi sigara içiyorsa sigarayı bırakmasında da önemli rol oynar.
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