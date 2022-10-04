AHBAP'ın hesabı çalındı! Haluk Levent istenilen para miktarını paylaştı

04 Ekim 2022 Salı, 07:37

Başkanı olduğu AHBAP Derneği ile yıllardır Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyacı olanların yardımına koşan Haluk Levent, sosyal medyada yaşanan dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kaldı. AHBAP'ın resmi Twitter hesabının çalındığını duyuran Haluk Levent, yaşanan duruma isyan ederek sayfayı çalanların paylaştığı hesap numaralarına ve isteklere itibar edilmemesini istedi.

"BİR İNSAN BU SAYFAYI NEDEN ÇALAR?"

Ünlü sanatçı, "Vay arkadaş! Sonunda bu da oldu. Haydi_Ahbap sayfamız çalındı. Bir insan bu sayfayı nasıl çalar? Neden çalar? Bir de tweet atıp telefon numarası yazıyorlar . Bu sayfaya itibar etmeyelim ve bu sayfayı şikayet edelim. Sonra bizler sıfırdan tekrar açarız" dedi.

"HASTA ÇOCUKLARIN AİLELERİNE DM'DEN MESAJ ATIYORLAR"

Twitter yetkililerine de seslenen Haluk Levent yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Twitter yetkilileri. Hackerlar yardım sayfamızı hacklemişler. Ve biz Ahbaplar'dan 25 bin TL para istiyorlar sayfayı geri vermek için. Hasta çocukların ailelerine DM den mesaj atıyorlar. Bu sayfayı kapatır mısınız lütfen.

Nasıl kansız nasıl ahlak ve vicdan yoksunu insanların dönemine denk geldik. Hasta ailelere attıkları telefon numarasından biz Ahbaplara attıkları mesajla bakın. Gerçek ihtiyaç sahibi olsa ben veririm parasını ama bunlar net çete"





