Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:52

Güncelleme: 21.04.2025 - 09:52

Eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası Fehmi Işıklar'ın oğlu C.I., iddiaya göre evde henüz bilinmeyen nedenle annesi Gülay Işıklar'a tabancayla ateş etti. Peki, Ahmet Fehmi Işıklar kimdir? Fehmi Işıklar kaç yaşında, nereli? Fehmi Işıklar'ın eşi kim?

AHMET FEHMİ IŞIKLAR KİMDİR?

Ahmet Fehmi Işıklar, 1941 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Siyasetçidir. Kırıkkale Makine Tekniker Okulu mezunudur.

Sendikacı, Metal-İş Federasyonu Yürütme Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, Çağdaş Metal İş Genel Başkanlığı, DİSK Genel Sekreterliği yapmıştır. Ayrıca; 18. Dönem Bursa, 19. Dönem Diyarbakır milletvekili olarak mecliste görev almıştır. (Anayasanın 84/3 maddesine göre üyeliği 17.08.1993 tarihinde sona ermiştir).

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği ve Halkın Emek Partisi Genel Başkanlığı yapmıştır.

AHMET FEHMİ IŞIKLAR'IN EŞİ KİM?

Ahmet Fehmi Işıklar, Gülay Işıklar ile evlidir.

NE OLMUŞTU?

Eski TBMM başkanvekillerinden evli, 6 çocuk babası Fehmi Işıklar'ın oğlu C.I., iddiaya göre evde henüz bilinmeyen nedenle annesi Gülay Işıklar'a tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gülay Işıklar'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, buradan da İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gülay Işıklar'ı tabancayla vurarak öldüren bilgisayar mühendisi oğlu Can Işıklar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Işıklar, Aliağa Şakran Cezaevi'ne gönderildi.