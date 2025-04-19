Yayınlanma: 19.04.2025 - 09:39

Güncelleme: 19.04.2025 - 09:39

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Taner karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Berk Atan ve aynı dizide bir süre yer alan Sude Zülal Güler’in sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Peki, Berk Atan'ın sevgilisi Sude Zülal Güler kimdir? Sude Zülal Güler kaç yaşında, nereli?

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

Sude Zülal Güler 25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'da doğdu. Makedonya kökenli olan genç oyuncu, oyunculuk kariyerine 12 yaşında başladı.

SUDE ZÜLAL GÜLER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2015-2016 - Mayıs Kraliçesi - Pınar

2016 - Muhteşem Yüzyıl Kösem - Ayşe Sultan

2017 - İsimsizler - Biruske / Umay

2020 - Şeref Sözü - İsra Adabeyli

2021 - Kazara Aşk - Şimal Karadeniz

2022 - Gülümse Kaderine - Yaren / Gülsün Güneş

Tozluyaka - Mavi Güneş

2023 - Gönül Dağı - Yeşim Soner

2024 - Bir Sevdadır - Yeşil Dağlıca

2025- - Zembilli - Esma