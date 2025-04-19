Berk Atan'ın sevgilisi Sude Zülal Güler kimdir? Sude Zülal Güler kaç yaşında, nereli?
Gönül Dağı dizisinin Taner'ini canlandıran Berk Atan'ın trafik kazası geçirmesinin ardından Atan'ın sevgilisi Sude Zülal Güler'de sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki, Berk Atan'ın sevgilisi Sude Zülal Güler kimdir? Sude Zülal Güler kaç yaşında, nereli?
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Taner karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Berk Atan ve aynı dizide bir süre yer alan Sude Zülal Güler’in sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Peki, Berk Atan'ın sevgilisi Sude Zülal Güler kimdir? Sude Zülal Güler kaç yaşında, nereli?
SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?
Sude Zülal Güler 25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'da doğdu. Makedonya kökenli olan genç oyuncu, oyunculuk kariyerine 12 yaşında başladı.
SUDE ZÜLAL GÜLER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2015-2016 - Mayıs Kraliçesi - Pınar
2016 - Muhteşem Yüzyıl Kösem - Ayşe Sultan
2017 - İsimsizler - Biruske / Umay
2020 - Şeref Sözü - İsra Adabeyli
2021 - Kazara Aşk - Şimal Karadeniz
2022 - Gülümse Kaderine - Yaren / Gülsün Güneş
Tozluyaka - Mavi Güneş
2023 - Gönül Dağı - Yeşim Soner
2024 - Bir Sevdadır - Yeşil Dağlıca
2025- - Zembilli - Esma
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