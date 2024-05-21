'Ahmet Kaya'yla ilgili konuşan Serdar Ortaç: 'Annem bana Kürtçe öğretirdi'

Yayınlanma: 21.05.2024 - 12:22

Güncelleme: 21.05.2024 - 12:22

1996 yılında Ahmet Kaya’ya çatal fırlatma olayıyla uzun süre tartışma konusu olan Serdar Ortaç, yeniden gündem oldu. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Ortaç, annesinin Urfalı olduğunu ve kendisine Kürtçe öğrettiğini söyledi.

Ahmet Kaya’ya yaşadığı olayın yeniden hatırlatılması üzerine, "Allah benim bin belamı versin" dedi.

Ahmet Kaya’yla yaşadığı olay nedeniyle milyon kere özür dilediğini vurgulayan Ortaç, bir sosyal medya platformunda katıldığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi kesmek istiyorum o yıla döndüğüm zaman. Sen hatırla abi. Ben 55 yaşındayım. O zamanlar Kürtçe konuşamazdın bile. Yalnız rahmetliye bakar mısınız? 96’da herif çıktı sahneye ve bunu yaptı ve herkese rağmen yaptı. Tutuklanacağını biliyorduk Reşit. Biliyordu herif. Yaptı bunu. Ne cesaretmiş ya. Çünkü müziği çok güzeldi. Allah bin belamı versin."