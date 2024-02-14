Serdar Ortaç canlı yayında CHP'lilere ve Tarkan'a küfürler yağdırdı! Evdeki yardımcısı son anda yayını kapattı...
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, CHP'lilere ve sanatçı Tarkan'a küfürler yağdırdı. TikTok kullanıcılarına "Hepiniz CHP'lisiniz i...ler" diyen Ortaç, Tarkan'a da "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek küfür etti. Ortaç'ın kontrolü yitirmesinin ardından evdeki yardımcısı telefonu eline alıp yayını sonlandırdı.
Şarkıcı Serdar Ortaç, TikTok yayınında CHP'lilere ve sanatçı Tarkan'a küfürler yağdırdı.
Kendisine mesaj yazan kullanıcılara sinirlenen Ortaç, "Hepiniz CHP'lisiniz i...ler" diyerek küfür etti.
Göz Atın
TARKAN'A AĞIR KÜFÜR
Ortaç, bir kullanıcının Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olmasından bahsetmesi üzerine "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek yine küfür etti.
YARDIMCISI YAYINI KAPATTI
Yayın sırasında yardımcısı olduğu iddia edilen bir kişinin Ortaç'ın elinden telefonu aldığı görüldü. Ortaç, telefonu kapatan kişiye de küfrettiği duyuldu.
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