Serdar Ortaç canlı yayında CHP'lilere ve Tarkan'a küfürler yağdırdı! Evdeki yardımcısı son anda yayını kapattı...

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, CHP'lilere ve sanatçı Tarkan'a küfürler yağdırdı. TikTok kullanıcılarına "Hepiniz CHP'lisiniz i...ler" diyen Ortaç, Tarkan'a da "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek küfür etti. Ortaç'ın kontrolü yitirmesinin ardından evdeki yardımcısı telefonu eline alıp yayını sonlandırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 16:14
Abone Ol google-news

Şarkıcı Serdar Ortaç, TikTok yayınında CHP'lilere ve sanatçı Tarkan'a küfürler yağdırdı.

Kendisine mesaj yazan kullanıcılara sinirlenen Ortaç, "Hepiniz CHP'lisiniz i...ler" diyerek küfür etti.

Göz Atın
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu...Eski Survivor yıldızıyla birlikte!

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu...Eski Survivor yıldızıyla birlikte!
Tarkan'dan 6 Şubat paylaşımı: 'Yaşatılanları unutmadık...'

Tarkan'dan 6 Şubat paylaşımı: 'Yaşatılanları unutmadık...'

TARKAN'A AĞIR KÜFÜR

Ortaç, bir kullanıcının Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olmasından bahsetmesi üzerine "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek yine küfür etti.

YARDIMCISI YAYINI KAPATTI

Yayın sırasında yardımcısı olduğu iddia edilen bir kişinin Ortaç'ın elinden telefonu aldığı görüldü. Ortaç, telefonu kapatan kişiye de küfrettiği duyuldu.


Serdar Ortaç haberleri Tarkan haberleri

İlgili Haberler

Serdar Ortaç'tan 'mal varlığını çalışanlarına bırakacağı' iddiasına yanıt

Serdar Ortaç'tan 'mal varlığını çalışanlarına bırakacağı' iddiasına yanıt
Serdar Ortaç'tan 'kumar' itirafı: 'Hayatımı mahvetti'

Serdar Ortaç'tan 'kumar' itirafı: 'Hayatımı mahvetti'
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu...Eski Survivor yıldızıyla birlikte!

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu...Eski Survivor yıldızıyla birlikte!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünya'nın en derin noktasında 'rahatsız edici' keşif!

Dünya'nın en derin noktasında 'rahatsız edici' keşif!
Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!

Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!
Doğunun sırlarla dolu kenti: Siirt

Doğunun sırlarla dolu kenti: Siirt
Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!

Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!
Sinan Akçıl hakkında şoke eden iddia: '10 bin doları alıp, üzerine yattı'

Sinan Akçıl hakkında şoke eden iddia: '10 bin doları alıp, üzerine yattı'
Eşi için böbreğini verdi: ‘Eşimi seviyorum’

Eşi için böbreğini verdi: ‘Eşimi seviyorum’
Mantı değil Pelmeni: Rus mutfağının vazgeçilmez yemeği...

Mantı değil Pelmeni: Rus mutfağının vazgeçilmez yemeği...
Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!

Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!