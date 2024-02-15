Serdar Ortaç, küfürler yağdırdığı Tarkan'dan özür diledi! 'Hiçbir şey hatırlamıyorum'

Şarkıcı Serdar Ortaç, Tiktok yayınında küfür ettiği müzisyen Tarkan'dan özür diledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:56
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Şarkıcı Serdar Ortaç, TikTok hesabındaki canlı yayını sırasında küfür ettiği müzisyen Tarkan'dan özür diledi. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Serdar Ortaç'ın hesabı kalıcı olarak kapatıldı.

İstinye'deki evinden çıkarken görüntülenen Ortaç, Tarkan'a ettiği küfürler hakkında açıklama yaptı. Söylediklerini hatırlamadığını belirten Ortaç, "Çok alkollüydüm ağabey. İlaç da kullanıyorum ben. İlacın üstüne de alkol alınca kötü olmuşum. İntihar etmişim yani" dedi.

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'HERKES, 'NE YAPTIN SEN?' DİYOR'

"Sosyal medyamı kapatmışlar zaten" diyen Ortaç, "Kalıcı kapatıldı yazıyor TikTok hesabımda. Herkes, 'Ne yaptın sen?' diyor. Seyrederek canımı sıkmak istemiyorum. Özür dilerim ondan da. Hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

TikTok'ta canlı yayın yapan Serdar Ortaç, kendisine mesaj yazan kullanıcılara sinirlenerek, "Hepiniz CHP'lisiniz i...ler" diyerek karşılık verdi. Alkollü olduğu anlaşılan Ortaç, bir kullanıcının Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olmasından bahsetmesi üzerine ise "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek yine küfür etti. Yayın sırasında evde yardımcısı olan kadının Ortaç'ın elinden telefonu aldığı görülmüştü.


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