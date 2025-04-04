Yayınlanma: 04.04.2025 - 23:33

Güncelleme: 04.04.2025 - 23:33

Hasan Küçükçetin Yaprak Dökümü, Muhteşem Yüzyıl, Arka Sokaklar gibi dizilerle ekranlarındaki yerini aldı. İzleyiciler Hasan Küçükçetin'in hayatını, oynadığı dizi ve filmleri merak ediyor. Peki, Hasan Küçükçetin kimdir? Sustalı Ceylan dizisinin Necmi'si Hasan Küçükçetin nereli, kaç yaşında, evli mi?

HASAN KÜÇÜKÇETİN KİMDİR?

6 Haziran 1981 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi devlet konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu.

Yaprak Dökümü dizisinde, Caner Kurtaran’ın ayrılması nedeniyle, Şevket rolünü oynadı.

Popülaritesi 2013 ile 2015 yılları arasında yayımlanan Kaçak dizisinde oynadığı "Dadaylı Tahir" karakteriyle arttı.

HASAN KÜÇÜKÇETİN EVLİ Mİ?

Hasan Küçükçetin 2014 yılında Nazlı Yavuzcan'la evlendi.

HASAN KÜÇÜKÇETİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2005 - Maskeli Beşler İntikam Peşinde - Güvenlik

2013 - Gelmeyen Bahar - Mirza

2014 - Gulyabani - Gulyabani

2016 - Sen Sağ Ben Selamet

2017 - Aşk Uykusu - Nejat

2022 - Malazgirt 1071 - Nizamülmülk

2023 - 49 - Kasap

HASAN KÜÇÜKÇETİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2004 - Büyük Buluşma - Niyazi

2004 - Şeytan Ayrıntıda Gizlidir - Pehlivan

2005 - Alanya Almanya - Koruma 1

2006 - Adak - Yakup

2006 - Ezo Gelin - Hüso

2006 - Acemi Cadı - Fethi

2006 - Beşinci Boyut - Sinan / Hasan

2007-2008 - Menekşe ile Halil - Mustaf

2009-2010 - Yaprak Dökümü - Şevket

2012 - Muhteşem Yüzyıl - Defterdar İskender Çelebi

2013 - Böyle Bitmesin - Konuk oyuncu

2013-2015 - Kaçak - Dadaylı Tahir

2015 - Kiraz Mevsimi - Deli Muhtarı

2017 - Arka Sokaklar - Bedran Koçak

2018 - Diriliş Ertuğrul - Altın Aba

2019 - Aşk Ağlatır - Mustafa Yalçın

2020 - Mucize Doktor - Mahkûm

2021-2022 - Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru - Derviş

2021 - Mavera - Pehlivan Hamza (Usta)

2022-2023 - Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı - Aydın Reis

2025 - Sustalı Ceylan - Necmi