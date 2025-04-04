Hasan Küçükçetin kimdir? Sustalı Ceylan dizisinin Necmi'si Hasan Küçükçetin nereli, kaç yaşında, evli mi?
atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan'da Necmi karakterine hayat verecek olan Hasan Küçükçetin'in yaşamı merak edildi. Peki, Hasan Küçükçetin kimdir? Sustalı Ceylan dizisinin Necmi'si Hasan Küçükçetin nereli, kaç yaşında, evli mi?
Hasan Küçükçetin Yaprak Dökümü, Muhteşem Yüzyıl, Arka Sokaklar gibi dizilerle ekranlarındaki yerini aldı. İzleyiciler Hasan Küçükçetin'in hayatını, oynadığı dizi ve filmleri merak ediyor. Peki, Hasan Küçükçetin kimdir? Sustalı Ceylan dizisinin Necmi'si Hasan Küçükçetin nereli, kaç yaşında, evli mi?
HASAN KÜÇÜKÇETİN KİMDİR?
6 Haziran 1981 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi devlet konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu.
Yaprak Dökümü dizisinde, Caner Kurtaran’ın ayrılması nedeniyle, Şevket rolünü oynadı.
Popülaritesi 2013 ile 2015 yılları arasında yayımlanan Kaçak dizisinde oynadığı "Dadaylı Tahir" karakteriyle arttı.
HASAN KÜÇÜKÇETİN EVLİ Mİ?
Hasan Küçükçetin 2014 yılında Nazlı Yavuzcan'la evlendi.
HASAN KÜÇÜKÇETİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2005 - Maskeli Beşler İntikam Peşinde - Güvenlik
2013 - Gelmeyen Bahar - Mirza
2014 - Gulyabani - Gulyabani
2016 - Sen Sağ Ben Selamet
2017 - Aşk Uykusu - Nejat
2022 - Malazgirt 1071 - Nizamülmülk
2023 - 49 - Kasap
HASAN KÜÇÜKÇETİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2004 - Büyük Buluşma - Niyazi
2004 - Şeytan Ayrıntıda Gizlidir - Pehlivan
2005 - Alanya Almanya - Koruma 1
2006 - Adak - Yakup
2006 - Ezo Gelin - Hüso
2006 - Acemi Cadı - Fethi
2006 - Beşinci Boyut - Sinan / Hasan
2007-2008 - Menekşe ile Halil - Mustaf
2009-2010 - Yaprak Dökümü - Şevket
2012 - Muhteşem Yüzyıl - Defterdar İskender Çelebi
2013 - Böyle Bitmesin - Konuk oyuncu
2013-2015 - Kaçak - Dadaylı Tahir
2015 - Kiraz Mevsimi - Deli Muhtarı
2017 - Arka Sokaklar - Bedran Koçak
2018 - Diriliş Ertuğrul - Altın Aba
2019 - Aşk Ağlatır - Mustafa Yalçın
2020 - Mucize Doktor - Mahkûm
2021-2022 - Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru - Derviş
2021 - Mavera - Pehlivan Hamza (Usta)
2022-2023 - Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı - Aydın Reis
2025 - Sustalı Ceylan - Necmi
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