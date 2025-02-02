Ahmet Mümtaz Taylan'dan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması: 'Settar'dan önce bana geldiler'

Yayınlanma: 02.02.2025 - 13:46

Güncelleme: 02.02.2025 - 13:46

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Hülya Avşar’ın YouTube kanalına konuk oldu.

Hem oyunculuk kariyerinden hem de sunduğu Empati programından bahseden Taylan, Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili itiraflarıyla da dikkat çekti.

"TİYATROYU OCAK GİBİ GÖRÜYORUM"

Rol aldığı projelerle adından söz ettiren Taylan, oyunculuğa olan tutkusunu şu sözlerle dile getirdi:

"Kendimi tiyatroda daha iyi ifade ediyorum. Ben devlet tiyatrosundan emekliyim. Orayı bir ocak olarak görüyorum ve kendimi borçlu hissediyorum. Dışarıda oyun yapmaya devam ediyorum, fırsat buldukça sahnede oluyorum. Daha meselesi ağır olan yapımları seviyorum. Ancak İstanbul dışına çıkacak vaktim kalmadı."

"EMPATİ'NİN EN CAZİP TARAFI..."

Sunuculuğunu yaptığı Empati programıyla ilgili de konuşan Ahmet Mümtaz Taylan, programın kendisi için ne ifade ettiğini anlattı:

"Empati’den çok memnunum. Orada en zevk aldığım şey, çok uçlu bir program olması. Bana en cazip gelen yanı, konuşmak istediğimiz dostlarımızı davet edebilmemiz. Gelen konukların hepsi sevilen, tanınan insanlar ama birçok bilinmeyen yönleri de var. İşte Empati bu bilinmeyenleri ortaya çıkarıyor."

"BEN ORAYA ABDULLAH OLMAYA GİTTİM"

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakterini canlandıran Taylan, Settar Tanrıöğen’in sağlık sorunları nedeniyle projeden ayrılmasının ardından diziye dahil olmuştu. O süreci şu sözlerle anlattı:

"Abdullah Ünal karakteri için ilk önce bana gelmişlerdi. Ancak sağlık durumum iyi değildi. O sene bana gelen projeleri reddettim ve ardından açık kalp ameliyatı geçirdim. Settar olağanüstü bir performans sergiledi. Ancak hayat işte… O rahatsızlanınca tekrar bana geldiler. Ama ben oraya Settar’ın rolünü yapmaya değil, Abdullah olmaya gittim."

"FİZİKEN ÇOK GERİLEMİŞTİM"

Bypass ameliyatı geçirdiğini belirten usta oyuncu, o dönemde yaşadığı fiziksel zorluklardan da bahsetti:

"Ameliyat olalı neredeyse iki yıl oldu. Geçen sene fiziken çok gerilemiştim. Alkol hayatımda yok. Bir sene önce 'çok kötüyüm' diyordum. Ağır bir ameliyattı, bypass geçirdim."