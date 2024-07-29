Ahmet Mümtaz Taylan’a 'Uçurumda Açan Çiçek: Esengül' filminden teklif

Arabesk müziğin unutulmaz seslerinden Esengül’ün hayat hikayesinin anlatıldığı filmde kötü karakter rolü için Ahmet Mümtaz Taylan’a teklif götürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 16:39
Ahmet Mümtaz Taylan’a 'Uçurumda Açan Çiçek: Esengül' filminden teklif
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Arabesk müziğin unutulmaz seslerinden Esengül’ün 24 yıl süren acı ve şaşalı hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Gerçek adı Esen Agan olan ünlü şarkıcının dramatik hayat hikayesini anlatan "Uçurumda Açan Çiçek: Esengül" filminin senaryosu, Özgür Selvi tarafından tamamlandı. Daha önce “Bergen” filminin senaryo ekibinde de yer alan Selvi, aynı zamanda yapımcısı olduğu filmin oyuncu görüşmelerine başladı.

Esengül’ün öldüğünde yanında olan kız kardeşi Sezen Hanım’ın günümüzdeki hali için Hümeyra düşünülürken, Esengül’ün hayatında önemli bir yeri olan Adnan Şenses’i kimin canlandıracağı ise merak konusu. Filmin kötü ve sosyopat karakteri için ise Ahmet Mümtaz Taylan’a teklif götürüldü.


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