Ahmet Mümtaz Taylan’dan ilk açıklama geldi: 'Settar kardeşimizin isteğiyle..."

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin yeni Abdullah Ünal’ı Ahmet Mümtaz Taylan, hakkında merak edilenlere yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 09:33
Ahmet Mümtaz Taylan’dan ilk açıklama geldi: 'Settar kardeşimizin isteğiyle...
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"Kızılcık Şerbeti" dizisinde Settar Tanrıöğen’in (61) sağlık sorunları nedeniyle ekipten ayrılması üzerine Apo rolünü Ahmet Mümtaz Taylan (58) devralmıştı. Taylan bugün Aslı Atasoy’un sunduğu ve İBB Kültür ve Sanat tarafından düzenlenen ‘Görseli Düşünmek’ temalı seminerde konuştu.

Panel öncesi Magazin News’ten başarılı gazeteci Cenker Tezel’e konuşan ünlü aktör "Öncelikle Settar kardeşimize acil şifalar diliyorum. Bizim için çok kıymetlidir; hem insan olarak, hem oyuncu olarak… O sağlığına kavuştuğu zaman daha iyi hissedeceğiz kendimizi ama iş devam ediyor. 5 hafta falan beklediler toparlanması için ama kendisinin de isteğiyle, onayıyla bu şekilde devam etme gereği doğdu… Ben de destek olmak için sevilen bir iş hakkını vermeye çalışacağım" dedi.

Son bölümün finalinde ilk kez seyirci karşısına çıkan Taylan gelen eleştirileri değerlendirdi ve "Kabul edenler de oldu, ‘Ay olacak mı acaba ?’diye kaygılanan da oldu… Hepsi olur. Biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İşe gösterilen sevgiye layık olmaya gayret edeceğiz. Bakalım önümüzdeki günlerde görürüz" diye konuştu.

"İSTERSE DİZİYE DÖNEBİLİR"

Settar Tanrıöğen’le yakın arkadaş olmadıklarını belirten Ahmet Mümtaz Taylan "Settar Tanrıöğen’le dost olacak kadar görüşemedik ama saygım sevgim çok fazladır. Özel bir oyuncudur, bir sürü işini bayılarak izledik. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur, döner… İsterse diziye döner ya da başka işler yapar. Her zaman gözümüz ondadır" şeklinde konuştu.


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