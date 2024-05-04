Kızılcık Şerbeti'nin yeni 'Apo'su' Ahmet Mümtaz Taylan'dan dikkat çeken gönderme
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen'in ayrılığıyla boşluğu dolduran Ahmet Mümtaz Taylan'ın sosyal medya hesabında beğendiği bir gönderi dikkat çekti.
Karakteriyle kendine özgü bir tarz yaratan Ahmet Mümtaz Taylan'ın X platformunda bir hayranının eski Apo Settar Tanrıöğen'e yönelik eleştiri paylaşımını beğenmesi dikkatleri üzerine çekti.
Bu beğeni, dizinin hayranları tarafından Tanrıöğen'in ayrılığına bir gönderme olarak görüldü.
TAYLAN'IN BEĞENDİĞİ GÖNDERİ
Deneyimli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın beğendiği gönderide şu ifadeler yer aldı:
"Ahmet Mümtaz Taylan gerçekten apo karakterini eski apodan çok çok güzel oynuyor bence"
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