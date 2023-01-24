Ahmet Mümtaz Taylan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Leyla ile Mecnun dizisinde hayat verdiği İskender karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın kroner by-pass ameliyatı başarılı geçti. Taylan 4-5 gün sonra taburcu edilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 17:50
Ahmet Mümtaz Taylan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
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Ahmet Mümtaz Taylan’ın sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı. Taylan, kalp damarlarındaki tıkanmadan dolayı doktorları tarafından acilen kroner by-pass ameliyatına alınmıştı.

Ameliyatı başarılı geçen Ahmet Mümtaz Taylan yoğun bakım servisinden çıkarılıp normal odaya alındı.

Taylan, hafta sonuna kadar hastanede kaldıktan sonra taburcu edilecek.

Ünlü oyuncu, daha sonra 3 hafta boyunca evinde dinlenecek.


Ahmet Mümtaz Taylan ameliyat kalp

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