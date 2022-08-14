Ahmet Ümit duyurdu: 'Başkomser Nevzat' dizi oluyor
Ahmet Ümit'in romanlarında yer alan 'Başkomser Nevzat' karakteri televizyona uyarlanıyor. Dizinin yapımcılığını O3 Medya üstlenecek. Ahmet Ümit, haberi “meraklılarına müjde” ifadeleriyle duyurdu.
Türkiye'nin en önemli polisiye yazarlarından Ahmet Ümit'in 'Karanlıkta Koşanlar', 'Şeytan Ayrıntıda Gizlidir', 'Kavim', 'İstanbul Hatırası', 'Sultanı Öldürmek' ve 'Beyoğlu'nun En Güzel Abisi' adlı romanlarında yer alan 'Başkomser Nevzat' karakteri dizi oluyor. Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından proje çalışmalarının başladığını duyurdu.
“MERAKLILARINA MÜJDE”
Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit, "Meraklılarına müjde, Başkomser Nevzat nihayet dizi oluyor. Başkomser'in Nevzat'ın serüvenleri, O3 Medya ailesi tarafından televizyona uyarlanıyor" ifadelerini kullandı.
Meraklılarına müjde, Başkomser Nevzat nihayet dizi oluyor.— Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) August 12, 2022
Başkomser'in Nevzat'ın serüvenleri, O3 Medya ailesi tarafından televizyona uyarlanıyor. @o3medya #tvseries pic.twitter.com/gQYLVYPnCG
Video Haberler
- Şampiyon milli sporcu, Maltepe'de darbedildi!
- Polisten kaçmak için denize atlayıp 2 kilometre yüzdü
- Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
- Resmi Gazete'de 'AOÇ' kararı
- AKP'deki veriler de YSK'de yokmuş!
- İstanbul'da filmleri aratmayan olay
- Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı
- Uzmanından 'Nemrut yanardağı' uyarısı
- Sarıyer’de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 yaralı
- Mustafa Sandal, Türk bayrağını yakanlara öfke kustu
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın önüne geçmesi sinirlendirdi
- '3 karanlık yapı var'
- Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı
- Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
- 'Çareyi hakimleri göndermekte buldular'
- Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege'de korkutan deprem
- AKP'den peş peşe istifalar!
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- Valilerle AKP yöneticilerinin organize işleri
- 'Bu aklın ülkemize verecek hiçbir faydası kalmadı'