Ahmet Ümit duyurdu: 'Başkomser Nevzat' dizi oluyor

Ahmet Ümit'in romanlarında yer alan 'Başkomser Nevzat' karakteri televizyona uyarlanıyor. Dizinin yapımcılığını O3 Medya üstlenecek. Ahmet Ümit, haberi “meraklılarına müjde” ifadeleriyle duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2022 Pazar, 11:44
Ahmet Ümit duyurdu: 'Başkomser Nevzat' dizi oluyor
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Türkiye'nin en önemli polisiye yazarlarından Ahmet Ümit'in 'Karanlıkta Koşanlar', 'Şeytan Ayrıntıda Gizlidir', 'Kavim', 'İstanbul Hatırası', 'Sultanı Öldürmek' ve 'Beyoğlu'nun En Güzel Abisi' adlı romanlarında yer alan 'Başkomser Nevzat' karakteri dizi oluyor. Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından proje çalışmalarının başladığını duyurdu.

“MERAKLILARINA MÜJDE”

Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit, "Meraklılarına müjde, Başkomser Nevzat nihayet dizi oluyor. Başkomser'in Nevzat'ın serüvenleri, O3 Medya ailesi tarafından televizyona uyarlanıyor" ifadelerini kullandı. 


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