Ahmet Ümit duyurdu: 'Başkomser Nevzat' dizi oluyor

14 Ağustos 2022 Pazar, 11:44

Türkiye'nin en önemli polisiye yazarlarından Ahmet Ümit'in 'Karanlıkta Koşanlar', 'Şeytan Ayrıntıda Gizlidir', 'Kavim', 'İstanbul Hatırası', 'Sultanı Öldürmek' ve 'Beyoğlu'nun En Güzel Abisi' adlı romanlarında yer alan 'Başkomser Nevzat' karakteri dizi oluyor. Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından proje çalışmalarının başladığını duyurdu.

“MERAKLILARINA MÜJDE”

Twitter hesabından paylaşım yapan Ümit, "Meraklılarına müjde, Başkomser Nevzat nihayet dizi oluyor. Başkomser'in Nevzat'ın serüvenleri, O3 Medya ailesi tarafından televizyona uyarlanıyor" ifadelerini kullandı.