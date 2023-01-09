Ahmet Ümit'ten 'yazar' olmak isteyenlere tavsiye

Yayınlanma: 09.01.2023 - 07:00

Güncelleme: 09.01.2023 - 07:00

Beşiktaş Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği imza ve söyleşi günlerinin son konuğu şair ve yazar Ahmet Ümit oldu.

Beltaş Kitap Kafe’de okurlarıyla buluşan Ümit, son çıkardığı ‘Bir Aşk Masalı’ adlı kitabından bahsetti.

Kitabında aşkın doğasından ve masaldan bahsettiğini belirten Ümit, aşkın ve sevginin şiddetten uzak durması gerektiğini vurguladı. Keyifli geçen bir söyleşinin ardından büyük bir kalabalık kitaplarını imzalatmak için sıraya girdi.

“KİTAP VE EDEBİYAT ZORUNLU TÜKETİLMESİ GEREKEN MADDELERDEN BİRİ”

Söyleşide konuşan Ahmet Ümit, “Bugün Beşiktaş’taydık. Beşiktaş Belediyesi'nin bir kültür etkinliği olarak Beltaş Kafeye geldik. Müthiş bir ilgi ve kalabalıkla karşılaştım, elbette çok sevindim. Belediyelerin bu tür kültürel alanlar açmasını, böyle kültürel etkinlikler düzenlemesini, kafelerde yazarlar ve okurları buluşturmasını çok önemsiyorum. Çünkü kitap ve edebiyat aslında zorunlu olarak tüketilmesi gereken maddelerden biridir. Nasıl ki bedenimizi beslemek için gıda alıyorsak, edebiyat da ruhumuzu beslemek için aldığımız kararlardan biridir. Belediyelerin de buna destek vermesini çok önemsiyorum. O yüzden bu tür etkinliklere katılmaktan büyük bir zevk alıyorum. Bugün söyleşimizde okurlarımla ‘Bir Aşk Masalı’ adlı son kitabımı konuştuk. Burada aşkın doğasından ve masaldan bahsettik. Masalın Türkler’de edebi gelenek olduğundan bahsettik ve aşkın ve sevginin şiddetten uzak olması gerektiğinin altını çizdik” dedi.

“YENİ YAZARLARIMIZIN ORTAYA ÇIKMASI LAZIM”

Türkiye'de yazar olmanın çok zor olduğunu söyleyen Ümit, şunları ekledi:

"Genç yazarlara bıkıp usanmadan yazmaya devam etmelerini öneririm. Çünkü fazla engeller ve sıkıntılar var, yeni yeni kendileri olmaları çok önemli. Yani yeniden bir Dostoyevski, Yaşar Kemal ve Aziz Nesin olmanın bir anlamı yok. Kendileri olmaları gerekiyor ve bize yeni yazarlar hediye etmeleri gerekiyor. Bunu ancak genç yazarlar yapabilir. Türkiye’de okuma alışkanlığı elbette yeterli değil.

Ama az olduğunu da söyleyemeyiz, işte burada görüldüğü gibi. Türkiye’nin her yerine gidiyorum. Orada da böyle yoğun bir ilgiyle karşılaşıyorum. Bu çok önemli ama yeterli değil, giderek çok daha fazla yazara ilgi göstermek lazım. Sadece belli yazarlara değil daha fazla Türk yazarlarına ilgi göstermek lazım. Çünkü biz yazarlar Türkçe’yi kullanıyoruz, dilimizi kullanıyoruz. Biz dilimizle düşünürüz. O nedenle yeni yeni yazarlarımızın ortaya çıkması lazım ve okurlarımızın da onlara şans vermesi lazım."