Ahu Yağtu, Cem Yılmaz'ı icraya verdi
Cem Yılmaz oğlu için eski eşine ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin TL'ye düşürmesinin ardından, Ahu Yağtu'dan istinaf hamlesi geldi. Ahu Yağtu, eski eşi Cem Yılmaz’ı icraya verdi.
Cem Yılmaz 2012 yılında Ahu Yağtu ile hayatını birleştirmişti. Evliliklerinde bir oğlu dünyaya gelmişti. 2013 yılında 20 aylık evlilikleri bitirmişti. Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.
Sekiz yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.
CNN Türk'te yer alan habere göre, eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan ünlü komedyen nafakayı Dolar bazında değil artık 40 bin TL olarak ödemek istedi. Mahkeme, Cem Yılmaz'ın 10 bin dolarlık nafakanın azaltılması talebini kısmen kabul ederek 70 bin TL olarak belirlenmesine hükmetti.
OLAY MAHKEMEDE
Mahkeme kararı sonrası Ahu Yağtu avukatı aracılığıyla kararı İstinaf mahkemesine taşıdı. Ünlü komedyen mahkeme kararı kesinleşmeden nafakayı 70 bin TL olarak yatırınca Ahu Yağtu, eski eşini avukatı aracılığıyla icraya verdi. Ahu Yağtu nafakanın kanunen 10 bin dolar olarak yatırılması gerektiğini ifade ederek eksik kalan kısmın ödenmesini talep etti.
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