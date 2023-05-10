'Aile' dizisinin setinde kaza meydana geldi: İnceleme başlatıldı

Ay yapım, Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu 'Aile' dizisinin setinde kaza yaşandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 11:39
'Aile' dizisinin setinde kaza meydana geldi: İnceleme başlatıldı
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Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Canan Ergüder, Nur Sürer, Nejat İşler ve Yüsra Geyik'in yer aldığı Aile dizisi her salı akşamı Show TV'de yayınlanıyor.

Dizinin 11. bölüm çekimlerinde kaza meydana geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ay Yapım, sette yaşanan kaza için inceleme başlatıldığını duyurdu.

"İNCELEMELER BAŞLATILMIŞTIR"

Yapım şirketinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aile dizimizin 11. bölümünün efektli final sahnesinin çekimleri sırasında üzücü bir hadise yaşanmıştır. Bazı çalışma arkadaşlarımızın yaralanmalarına neden olan bu olayın meydana gelmesine ilişkin olası hata ve ihmaller ile ilgili incelemeler başlatılmıştır.

Hizmet alınan şirketler başta olmak üzere her türlü araştırma ve inceleme yapılacak ve tarafımızca sonuca ulaştırılacaktır. Bütün çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."


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