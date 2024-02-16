AirBnB'ye 'mahremiyeti ihlal' davası: Karısına, fotoğraflarını gönderdi!

Yayınlanma: 16.02.2024 - 13:32

Güncelleme: 16.02.2024 - 13:33

ABD'de yaşayan Shawn Mackey, Tennessee eyaletinde AirBnB işletmeciliği yapan Pamela Fohler'ın evini kiraladı.

Mackey, evde kaldığı süre boyunca bir arkadaşını akşam yemeğine davet edebileceğini söyledi ve ev sahibi Fohler'ın da bu durumu sorun etmediğini belirtti.

Fakat Fohler'in, evde gürültü ve parti olduğuna dair ihbarlar olduğunu iddia etmesi ve bu sebeple, Mackey ve misafirinden evden ayrılmalarını talep etmesi ile birlikte işler değişti.

Ev sahibi mesajında, "Çok üzgünüm, ancak parti yapmama kuralını ihlal ettiniz, otoparkta küfür ederek ve bağırarak komşularımı rahatsız ettiniz, üstelik izinsiz misafirleriniz var. Şimdi evden ayrılmanızı rica ediyorum. Kalmanıza izin veremem, üzgünüm" dedi.

YORUM SİLİNDİ, CEZA GELDİ!

Mackey bunun üzerine, kaldığı evin AirBnB profiline olumsuz bir yorum bırakarak ayrıldı ve 502,46 dolar (yaklaşık 15,5 bin TL) tutarında bir geri ödeme talebinde bulundu.

Ancak daha sonra AirBnB yorumunu kaldırdı ve kendisine 960 dolarlık bir fatura gönderdi.

Söz konusu fatura, 160 dolarlık (yaklaşık 5 bin TL) bir 'ek misafir' cezasının yanı sıra, 'yerel misafirlere karşı kuralları ihlal etme' ve 'aşırı gürültü' için 250 dolar (yaklaşık 8 bin TL) ve 'yorumun moderasyonu' için de 300 dolarlık (yaklaşık 9 bin TL) toplam üç ceza içeriyordu.

FOTOĞRAFLARI KARISINA GÖNDERDİ

Olaylar, ev sahibi Fohler'in, Mackey'nin karısına, evin güvenlik kamerasından çekilmiş bazı fotoğraflar göndermesiyle iyice karıştı.

Söz konusu fotoğraflarda, Mackey'nin yanında başka bir kadın olduğu görülüyordu.

Mackey, bunun üzerine Fohler'a 'mahremiyet' davası açtı.

Davaya göre, ev sahibi Fohler'in Mackey'e gönderdiği ilk mesajda şu ifadeler yer almıştı.

"Merhaba, umarım iyisindir. Evimde kaldığınızı göstermek için talep ettiğiniz fotoğrafları bir araya getirmek bu kadar uzun sürdüğü için üzgünüm. Gece 3:16'da çekilmiş fotoğraf özellikle dikkat çekici. Fotoğrafları ve videoları (eşin) Teresa'ya ileteyim mi, yoksa siz mi iletirsiniz?"

Mackey'nin ücretleri ödemeyi reddetmesinin ardından, ev sahibi fotoğrafı Mackey'nin eşine gönderdi.

AIR BNB DİLEKÇE İLE YANIT VERDİ

AirBnB evinde konaklayan Mackey, 'taciz' nedeniyle evliliğinin zarar gördüğünü iddia ediyor; fiili ve cezai tazminatların yanı sıra müşterilere karşı benzer eylemlerin yapılmasını önlemek için bir de tedbir kararı istiyor.

AirBnB, tahkime zorlamak için davaya bir dilekçe ile yanıt verdi ve Fohler de davanın reddi için başka bir dilekçe sundu.

AirBnB, davayla ilgili kendilerine ulaşan Unilad muhabirlerinin sorularını yanıtsız bıraktı.