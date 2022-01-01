Ajda Pekkan villasının fiyatını iki katına çıkardı
Kazancını gayrimenkule yatıran Ajda Pekkan, yaklaşık 4 yıldır satışta olan lüks malikanesinin fiyatını artırdı. Pekkan, geçtiğimiz sene 38 milyon TL istediği malikanesinin fiyatını 75 milyon TL'ye çıkardı.
75 yaşındaki başarılı sanatçı Ajda Pekkan, Sarıyer Bahçeköy'deki lüks malikanesine bir türlü alıcı bulamadı. Şarkıcının 4 yıldır satışta olan evine Dubaili bir prensin talip olduğu ileri sürülmüştü ancak herhangi bir gelişme yaşanmadı. Süperstar Ajda Pekkan da bu süreçte evinin fiyatını artırdı.
38 MİLYON'DAN 75 MİLYONA ÇIKARDI
Habertürk'te yer alan habere göre, malikanenin satışı için birden fazla emlakçıyla anlaşan Pekkan, son dönemdeki gayrimenkul fiyatlarındaki gelişmelerin ardından evininin satış fiyatını güncelledi. Süperstar, 1.5 dönüm üzerine kurulu olan 6 odası, 2 salonu ve 3 banyosu bulunan villası için geçtiğimiz yıl 38 milyon TL talep etmişti. Pekkan, son fiyat değişikliğiyle istediği rakamı 75 milyon TL'ye kadar çıkardı.
EN YAKIN ARKADAŞI EVİNDE ÖLMÜŞTÜ
Ajda Pekkan, milyon dolarlık lüks malikanesini yakın dostu Ayşe Ersayın'ı evinde kaybetmesinin ardından satışa çıkarmıştı. 63 yaşındaki klip yönetmeni Ersayın, Pekkan'ın, Bahçeköy'deki evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti.
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