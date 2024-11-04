Akasya Durağı'nın oyuncusu Pelin Sönmez yıllar sonra ortaya çıktı

Fenomen dizi Akasya Durağı ile adını duyuran ünlü oyuncu Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı. Sönmez, neden 'dizilere' geri dönmeyeceğini açıkladı.

Akasya Durağı'nın oyuncusu Pelin Sönmez yıllar sonra ortaya çıktı
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İHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 17:30

Oyunculuk kariyeri ile tanınan Akasya Durağı dizisindeki Dilek rolüyle hafızalara kazınan Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı.

Sık sık yurtdışında kaldığını dile getiren Sönmez, Türkiye’de dizilerde çalışma hayatının çok yoğun ve ağır olduğunu bu nedenle dizilerde olmak istemediğini söyledi.

Birçok projede yer alan Sönmez, sosyal medya üzerinden sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiğini bazen de sinema filmlerinde yer aldığını ifade etti.

"BU NEDENLE DİZİLERDE OLMAK İSTEMİYORUM..."

Türkiye’deki dizi sektörünün çok ağır şartlar altında çalıştığını söyleyen Sönmez “Bu nedenle dizilerde olmak istemiyorum. Gelen sinema filmi tekliflerini değerlendiriyorum. Sosyal medya üzerinden seyircilerim ile buluşmak istiyorum. Hayvan sağlığı üzerine programlar yapacağım” dedi.


Etiketler: #Akasya Durağı #Pelin Sönmez

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