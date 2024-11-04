Aynasız Haluk filminin konusu ne? Aynasız Haluk filminin oyuncuları kim?
Aynasız Haluk filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aynasız Haluk filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Aynasız Haluk filminin konusu ne? Aynasız Haluk filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Aynasız Haluk filminin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor. Filmin senaristliğini Makbule Kosif ve Gülsev Karagöz üstleniyor. Peki, Aynasız Haluk filminin konusu ne? Aynasız Haluk filminin oyuncuları kim?
AYNASIZ HALUK FİLMİNİN KONUSU NE?
Komiser Haluk, karısı oğlunu da alıp kendisini terk ettikten sonra hayatla tüm bağını koparıp kendisini mesleğine adar. Takıntılı bir şekilde suçluları yakalamaya çalışan Haluk, bu süreçte kuralları hiçe sayar. Bu durumdan dolayı Kemal, emniyette Aynasız olarak bilinir. Onun bu lakabı almasının bir nedeni de kendisini geri plana atıp, bakımsız, kilo almış bir hale gelmesidir.Etrafındakiler onu uyarsa da söylenenlere kulak asmayan Haluk'un hayatı, uzun zamandır peşinde olduğu suç çetesini çökertmek için bir fırsat yakalamasıyla bambaşka bir hal alır. Haluk'un çeteyi çökertebilmesi için ülkenin en ünlü yıldızlarından birine dönüşmesi gerekir. Ancak bunu yapmak pek de kolay olmayacaktır.
AYNASIZ HALUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tolgahan Sayışman
Erdal Özyağcılar
Algı Eke
Sarp Bozkurt
Öznur Serçeler
Mehmet Bozdoğan
Burak Serdar Sanal
Çağla Boz
Barbaros Dikmen
Aslıhan Karalar
Sera Tokdemir
AYNASIZ HALUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Aynasız Haluk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.
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