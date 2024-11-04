Hayatla Barış filminin konusu ne? Hayatla Barış filminin oyuncuları kim?
Hayatla Barış filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hayatla Barış filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hayatla Barış filminin konusu ne? Hayatla Barış filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hayatla Barış filminin yönetmen koltuğunda Ekin Pandır oturuyor. Filmin senaristliğini Koray Yeltekin ve Caner Erzincan üstleniyor. Peki, Hayatla Barış filminin konusu ne? Hayatla Barış filminin oyuncuları kim?
HAYATLA BARIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Hayatla Barış, küçükken geçirdiği kaza nedeniyle engelle olmasına rağmen bu durumun hayatını engellemesine izin vermeyen Barış Telli’nin hayatına odaklanıyor. Geçirdiği kaza sonucu sağ bacağını kaybeden Barış Telli, yıllar içinden tenisten atletizme, sporun birçok alanında Türkiye rekoru kırdı. Ampute Futbol Milli Takımı’nda sayısız şampiyonluklar, gol krallıkları kazanan Barış Telli, zamanla “Ampute Messi” olarak anılmaya başladı.
HAYATLA BARIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Taner Ölmez - Barış Telli
Nazan Kesal - Aysel Telli
Gürkan Uygun - Ali Telli
Bülent İnal - Yılmaz
Biran Damla Yılmaz - Zeynep
Sinan Tuzcu - Faik
Erkan Üçüncü - Hadi Neşet
Alara Turan - Pınar
Mekin Sezer - Cengiz
Devrim Kabacaoğlu - Serkan
Çağla Yurga - Çocuk Zeynep
HAYATLA BARIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hayatla Barış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
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