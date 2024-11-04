Yayınlanma: 04.11.2024 - 09:47

Güncelleme: 04.11.2024 - 09:47

Hayatla Barış filminin yönetmen koltuğunda Ekin Pandır oturuyor. Filmin senaristliğini Koray Yeltekin ve Caner Erzincan üstleniyor. Peki, Hayatla Barış filminin konusu ne? Hayatla Barış filminin oyuncuları kim?

HAYATLA BARIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Hayatla Barış, küçükken geçirdiği kaza nedeniyle engelle olmasına rağmen bu durumun hayatını engellemesine izin vermeyen Barış Telli’nin hayatına odaklanıyor. Geçirdiği kaza sonucu sağ bacağını kaybeden Barış Telli, yıllar içinden tenisten atletizme, sporun birçok alanında Türkiye rekoru kırdı. Ampute Futbol Milli Takımı’nda sayısız şampiyonluklar, gol krallıkları kazanan Barış Telli, zamanla “Ampute Messi” olarak anılmaya başladı.

HAYATLA BARIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Taner Ölmez - Barış Telli

Nazan Kesal - Aysel Telli

Gürkan Uygun - Ali Telli

Bülent İnal - Yılmaz

Biran Damla Yılmaz - Zeynep

Sinan Tuzcu - Faik

Erkan Üçüncü - Hadi Neşet

Alara Turan - Pınar

Mekin Sezer - Cengiz

Devrim Kabacaoğlu - Serkan

Çağla Yurga - Çocuk Zeynep

HAYATLA BARIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hayatla Barış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.