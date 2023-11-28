Akciğer kanseri görülme yaşı gittikçe düşüyor

Yayınlanma: 28.11.2023 - 12:36

Güncelleme: 28.11.2023 - 12:37

Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Pekçolaklar, akciğer kanserinin dünyada en sık ölüme sebep olan kanser türü olduğunu ifade etti.

Pekçolaklar, kanserin en sık belirtilerinin göğüs ağrısı, nefes darlığı, kanlı balgam, kilo kaybı, iştahsızlık olduğunu dile getirdi.

"ERKEN YAŞLARA GERİLEDİ"

Akciğer kanserinin günümüzde genç yaşlarda görülmeye başladığının altını çizen Doç. Dr. Pekçolaklar, "Öncesinde 50 yaş ve üzerinde rastladığımız akciğer kanseri görülme sıklığı ve yaşı daha erken yaşlara geriledi. 30’lu yaşlarda akciğer kanseri sebebi ile ameliyat yaptığımız hastalar artık oluşmakta. Bunun en büyük sebeplerinden biri tütün ve tütün ürünlerinin daha genç yaşta kullanılmaya başlanması, bu başlama yaşının erken olması bizim de akciğer kanserlerini daha genç yaşta karşılaşmamıza sebep olmaktadır” dedi.

Akciğer kanser teşhisini biyopsi yöntemiyle koyulduğunu vurgulayan Pekçolaklar, “Teşhis koyduğumuz akciğer kanseri genelde ileri evre oluyor. Bu yüzden akciğer kanserinin erken teşhisi çok önemlidir. Erken teşhiste cerrahi tedavi, akciğer kanseri tedavisinde uzun yıllar kazandırıyor. Sonrasında onkolojik tedaviler de mevcut" diye konuştu.