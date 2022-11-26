Armağan Çağlayan'dan duygulandıran açıklama

26 Kasım 2022 Cumartesi, 14:28

Kanser tedavisi sonrası hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk oldu.

Geçen günlerde akciğer kanseri olduğunu açıklayan Çağlayan, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu. Vefat haberini okuduğumda, sanki bende o gün bir şey bulunmamış gibi hissettim. Çok acayip bir duygu. Şimdi mesela korkuyor muyum? Hayır! Bir tek şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum. Belki Billur da öyle düşündü. Ama tam olarak ne öyle diyorlar, ne de böyle diyorlar..."

Çağlayan'ın sözleri üzerine Buğra Bahadırlı, "Doğru söylüyorlar. Çünkü süreci de anlatayım... Pet scan çektikleri zaman, pette çıksa bile aslında bunun gerçekte ne olduğu biyopsi yapılınca, türüne, genetiğine bakacaklar. Çözüledebilir. Ameliyatla alıp hallediyorlar. Hiç endişe etmeyin" diyerek süreci anlattı.

Bahardırlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Paralelde biz bunu yaşarken dört arkadaşımın babası da akciğer kanseri ve bir şekilde çözüp atlattırlar. Duygulanmanız çok güzel, asıl problemin, duygusal tıkanıklığı, nereden yaşadığınızı bulup, onu almakla alakalı bir problem varsa hayatınızda, onu çözmeye odaklanmak yeniden... Billur'un da yapmak istediği 'Bu bana bir öğreti için geldi. Ben dersimi alıyorum ve hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum' motivasyonu vardı ve bunu anlatmak istiyordu. Yeni versiyonunuzda, yeni Armağan Çağlayan versiyonunuzda, hayatta belki daha iyi şeyler yaparak, daha çok kişiye ışık olarak, yeni versiyonunuzla yol alacağınızı düşünüyorum. Bu çok güzel bir uyarı. Ben de ölüme yakın tecrübe yaşayınca keşfettim"



