Armağan Çağlayan'dan duygulandıran açıklama
Geçen günlerde akciğer kanserine yakalandığını duyuran ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, sunuculuğunu üstlendiği Youtube kanalında, "Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu" dedi. O anları anlatan Çağlayan, gözyaşlarına hakim olamadı.
Kanser tedavisi sonrası hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk oldu.
Geçen günlerde akciğer kanseri olduğunu açıklayan Çağlayan, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu. Vefat haberini okuduğumda, sanki bende o gün bir şey bulunmamış gibi hissettim. Çok acayip bir duygu. Şimdi mesela korkuyor muyum? Hayır! Bir tek şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum. Belki Billur da öyle düşündü. Ama tam olarak ne öyle diyorlar, ne de böyle diyorlar..."
Çağlayan'ın sözleri üzerine Buğra Bahadırlı, "Doğru söylüyorlar. Çünkü süreci de anlatayım... Pet scan çektikleri zaman, pette çıksa bile aslında bunun gerçekte ne olduğu biyopsi yapılınca, türüne, genetiğine bakacaklar. Çözüledebilir. Ameliyatla alıp hallediyorlar. Hiç endişe etmeyin" diyerek süreci anlattı.
Bahardırlı, sözlerine şöyle devam etti:
"Paralelde biz bunu yaşarken dört arkadaşımın babası da akciğer kanseri ve bir şekilde çözüp atlattırlar. Duygulanmanız çok güzel, asıl problemin, duygusal tıkanıklığı, nereden yaşadığınızı bulup, onu almakla alakalı bir problem varsa hayatınızda, onu çözmeye odaklanmak yeniden... Billur'un da yapmak istediği 'Bu bana bir öğreti için geldi. Ben dersimi alıyorum ve hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum' motivasyonu vardı ve bunu anlatmak istiyordu. Yeni versiyonunuzda, yeni Armağan Çağlayan versiyonunuzda, hayatta belki daha iyi şeyler yaparak, daha çok kişiye ışık olarak, yeni versiyonunuzla yol alacağınızı düşünüyorum. Bu çok güzel bir uyarı. Ben de ölüme yakın tecrübe yaşayınca keşfettim"
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- O savcı için harekete geçildi
- Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor...
- Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti
- Soylu'ya sert sözlerle yüklendi
- Erdoğan'a yanıt verdi: Bak Recep Tayyip Bey!..
- İstiklal'de polisle çatışma: Ölü ve yaralılar var
- Esad’la görüşmenin iki temel katkısı olacaktır
- Duruşmaya yarı çıplak girdi, görevden uzaklaştırıldı!
- Rektörden iki ayrı skandal yanıt
- Yıldız futbolcunun 'penis boyu' çıkışı gündem oldu!