Yayınlanma: 04.06.2024 - 11:40

Güncelleme: 04.06.2024 - 11:40

Bazı besinleri farklı şekillerde tüketmek, sağlığınız için daha yararlı olabilir. Örneğin, bazı besinlerin çiğ ya da pişmiş olarak tüketilmesi, sağlığımız açısından daha fazla fayda sağlar. Bu tür birçok besinin yararları, nasıl hazırlandığı ve tüketildiğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Hazırlanış ve tüketim şekilleri, besinlerin vücudumuza sağladığı faydaları önemli ölçüde etkiler. Peki, hazırlanışına göre yararlarını artırabileceğiniz besinler nelerdir? İşte tüketim şeklini değiştirerek faydalarını artırabileceğiniz 7 gıda...

TÜKETİM ŞEKLİNİ DEĞİŞTİREREK FAYDALARINI ARTIRABİLECEĞİNİZ 7 GIDA

1. Ispanak:

Ispanak, kalsiyum ve demir gibi önemli mineraller açısından zengin bir sebzedir. Ancak, içerisinde bulunan oksalik asit adlı madde, demir ve kalsiyumun vücut tarafından emilimini engelleyebilir. Neyse ki, ıspanağın pişirilmesi, bu oksalik asidin etkisini azaltır ve mineral emilimini artırır. Ispanağı pişirerek tüketmek, özellikle kalsiyum ve demir emiliminin maksimuma çıkmasını sağlar. Pişirme işlemi sırasında oksalik asit, etkisiz hale gelir ve böylelikle içerdiği kalsiyum ve demir daha kolay bir şekilde vücut tarafından absorbe edilir. Bu nedenle, ıspanağın besin değerlerinden maksimum faydayı elde etmek isteyenler için pişirme yöntemi oldukça önemlidir. Pişirme işlemi sırasında bazı vitaminlerin kaybı yaşanabilir, ancak mineral emilimi açısından önemli olan kalsiyum ve demirin emiliminde artış, ıspanağın sağlık açısından daha faydalı olmasını sağlar.

2. Kırmızı pancar:

Bir araştırmada, yüksek tansiyonu olan 68 katılımcıya her gün 250 mililitre kırmızı pancar suyu içmeleri önerildi. Sonuçlar, pancar suyunun tansiyonu büyük oranda düşürdüğünü gösterdi. Bu bulgular, yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasında doğal bir destek sağlayabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, başka bir araştırmada, haşlanmış pancarın sindiriminin daha kolay olduğu kanıtlandı. Özellikle, haşlanmış pancarın sindirimi haşlanmış patatese benzer bir hızda gerçekleşir. Bu durum, pancarın sindirim sistemine olan yükünü azaltarak daha rahat bir sindirim deneyimi sunabilir.

3. Muz:

Uzmanlar, diyabet hastalarının muz tüketiminde olgunlaşmamış muzları tercih etmelerini öneriyor. Olgunlaşmamış muzlar, içerdikleri dirençli nişasta sayesinde kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilirler. Dirençli nişasta aynı zamanda kalp ve sindirim sağlığı için de faydalıdır. Ancak, olgunlaşmamış muzların sindirimi zorlayıcı olabilir. Bu nedenle sindirim kolaylığı için tercih olgunlaşmış muzlar olabilir. Olgunlaşmış muzlar, diyabet hastaları için olgunlaşmamışlara nazaran daha yüksek bir şeker içeriğine sahip olabilirler, bu da kan şekerinin kontrol altında tutulması için önemli bir faktördür. Dolayısıyla, diyabet hastalarının muz tüketiminde olgunlaşmamış ve olgunlaşmış muzlar arasında dengeyi sağlamaları önemlidir.

4. Havuç:

Havuç, beta karoten bakımından zengin bir sebzedir ve sağlık için oldukça faydalıdır. Uzmanlar, havuçların pişirildiğinde besin değerinin arttığını belirtmektedirler. Özellikle havuçların haşlanması, içerdikleri beta karoten miktarını daha da artırabilir. Havucun kabuklarını soymadan pişirmek, antioksidan etkisini üç katına çıkarabilir. Bu nedenle, havucu iyice yıkadıktan sonra kabuklarını soymadan pişirmek tercih edilebilir. Ayrıca, havucu pişirmeden önce değil, pişirdikten sonra doğramak, besin değerinin kaybolmaması açısından daha doğru bir yöntemdir. Pişirme işlemi sırasında havuç içindeki besin maddelerinin kaybı yaşanabilir, bu yüzden havucu pişirdikten sonra doğramak, besin değerlerinin korunmasına yardımcı olabilir.

5. Ekmek:

Kızarmış ekmeğin glisemik endeksinin daha düşük olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Glisemik endeks, bir yiyeceğin kan şekerini yükseltme potansiyelini belirler ve bu da özellikle diyabet hastaları için önemli bir faktördür. Bu nedenle, kızarmış ekmek diyabet hastaları için daha doğru bir seçenek olabilir, çünkü kan şekeri seviyelerini daha istikrarlı bir şekilde kontrol etmelerine yardımcı olabilir. Öte yandan, ekşi mayalı ekmekler antioksidan ve folik asit bakımından zengindir. Ayrıca, diğer ekmek türlerine kıyasla daha az fitat içerirler. Fitatlar, vücuttaki mineral emilimini engelleyebilir ancak ekşi mayalı ekmeklerdeki düşük fitat seviyeleri, besin öğelerinin emilimini kolaylaştırır. Bu özellikleriyle, ekşi mayalı ekmekler sağlıklı bir beslenme için tercih edilen bir seçenek olabilir.

6. Domates:

Domates, genellikle çiğ olarak tüketilen ve bol miktarda C vitamini içeren bir sebzedir. Ancak uzmanlar, domatesin pişirildiğinde likopen içeriğinin arttığını belirtiyorlar. Likopen, antioksidan özelliklere sahip ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, pişmiş domatesler C vitamini yerine likopen açısından daha zengin bir kaynak haline gelir, böylece daha etkili bir antioksidan olur. Ayrıca, domates pişirildiğinde içindeki liflerin de yumuşadığı bilinmektedir. Bu durum, sindirimin daha kolay olmasını sağlar ve sindirim sistemi üzerindeki yükü azaltır. Bu nedenle, pişmiş domateslerin sindirim açısından daha dostane olduğu düşünülmektedir.

7. Peynir:

Peynir, mükemmel bir protein kaynağı olmasının yanı sıra her çeşidinin farklı bir faydası bulunmaktadır. Örneğin, mozerella peyniri diğer peynir çeşitlerine kıyasla daha az miktarda sodyum içerirken, aynı zamanda daha kalorilidir. Bununla birlikte, mozerella peyniri probiyotik bakımından zengindir ve bağırsak sağlığı ile sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Diğer yandan, mavi küflü peynir çoğu peynirden daha yüksek miktarda kalsiyum içerir. Ancak, bazı insanlar için fazla tuzlu gelebilir. Bu nedenle, tuz alımını kısıtlamak isteyenler için dikkatli tüketilmesi önerilir.