Erzurum’da ilk kez ekildi: Faydaları saymakla bitmiyor

Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:54

Güncelleme: 23.05.2024 - 11:54

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim kurulu Başkanı Hakan Oral, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Hayriye Kuşçu, Pasinler İlçe Tarım Müdürü Hamza Moroğlu, Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş Genel Koordinatörü Ahmet Topaloğlu, Pasinler Patates Üreticileri Birliği Başkanı Lokman Sertoğlu, ile çiftçi ve üreticilerin katıldığı Mor Patates ekimi etkinliğinde, Pasinler İlçesinde belirlenen 7 dönümlük bir tarlada Mor Patates ekimi gerçekleştirildi.

Ülkemizde katma değeri yüksek bir ürün olarak gösterilen, bölgemizde bir ilk olan ve Erzurum Ticaret Borsasının girişimleri sonucunda üreticiler ile buluşan Mor Patates ekimin genişleyerek önümüzdeki günlerde ilimizin farklı ilçelerinde ekiminin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Başkan Oral: Şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun

Ekimi gerçekleştirilen Mor Patatesin, şehrimiz başta olmak üzere bölgemizde de yaygınlaştırılması için çaba gösterdiklerini belirten Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise Mor Patatesin ekimi için verdikleri destekten dolayı Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu ile Pasinler Patates Üreticileri Birliği Başkanı Lokman Sertoğlu’na teşekkür ettiğini belirterek, sözlerine söyle devam etti. ”İlimizde katma değeri yüksek tarım ürünleri ile alakalı çalışmalarımız varken, Mor patates ile tanıştık. İnşallah katma değeri yüksek bir ürün olarak mor patatesin ilk ekimini bugün yapıyoruz. İnşallah hasat döneminde de burada bir organizasyonla beraber çiftçilerimizi tamamen bu ürünü tanıtmış olacağız, tabi hayalimiz, hedeflerimizi daha uzun, daha büyük, ama önemli olan çiftçinin emeğinin biraz daha fazla hale getirilmesi ve bu ürünün Türkiye piyasasında fiyatı normal patatesin üç katı, dört katı, dolayısıyla aynı emekle, aynı işçilikle , aynı mazotla üç kat daha fazla katma değer elde edeceğimiz bir ürünü Pasinler’e Pasin ovasına kazandırdığımız içinde , Belediye Başkanız Ünsal Sertoğlu’na, Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Hayriye Kuşçu’ya ve Pasinler Patates Yetiştiricileri Birliği Başkanı Lokman Sertoğlu’na ve bütün çiftçilerimize hem teşekkür ediyorum. Hem de hayırlı olmasını diliyorum.

Hayriye Kuşçu : Mor patatesin ekiminin Erzurum’da verimli olacağına inanıyorum

Mor Patates ekimi programına katılan, Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Hayriye Kuşçu ise yaptığı açıklama ise geçtiğimiz hasat döneminde yaptığımız çalışmalardan haberdar olan, Erzurum Ticaret Borsası Başkanımız Sayın Hakan Oral , katma değerli bu ürünü memleketine kazandırmak için bizimle iletişime geçti. "Yaptığımız Saha çalışmalarında bu toprakların verimliliğinin mor patates için uygun olduğunu gördük ve bizde katma değerli bu ürünün Erzurum’a ve Bölgeye kazandırmak için Borsa Başkanımızın daveti ile Erzurum’ a geldik. Ve bugün burada Mor Patatesin ekimini gerçekleştirdik” dedi.

Belediye Başkanı Sertoğlu: Her türlü desteği sunmaya hazırız

Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu ise , İlçede ekimi gerçekleştirilen Mor patates ile il defa tanıştıklarını belirterek ilçede çiftçiler için alternatif bir ürün olan Mor patatesin aranılan alternatif ürün olduğunu dile getirdi. Sertoğlu, Mor patatesin ekiminin yapılmasında öncülük eden, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral’a ayrıca teşekkür ettiğini belirtti.

Pasinler Patates Üreticileri Birliği Başkanı Lokman Sertoğlu: Mor patates ekiminin başarılı olacağına inanıyorum.

Pasinler Patates Üreticileri Birliği Başkanı Lokman Sertoğlu, Mor Patates ekiminin Pasinler ilçesi için bir şans olduğunu dile getirerek, "Borsa başkanımız Hakan Oral ve Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Başkanı Hayriye Kuşçu Hanımın destekleriyle ilk defa Mor Patatesin Erzurum’a kazandırdık. Elimizden gelenin daha fazlasını yaparak , daha fazla verim alabilmek için çalışacağız" dedi.

Mor patatesin faydaları

Yapılan bir çalışmada 4 hafta boyunca mor patates tüketimi kan basıncında 4 mm Hg düşüşe yol açtı. Ayrıca 14 gün boyunca tüketimiyle de damar sertliğini azalttığı saptandı, bu da mor patatesin kalp krizi ve felç riskini azalttığını gösteriyor. Yüksek potasyum ve antosiyanin içeriği sayesinde mor patates tansiyon düşürücü etkiye sahip olan ve İçeriğindeki çeşitli polifenoller sayesinde mor patatesin prostat, göğüs ve kolon kanseri türlerine karşı etkili etkili rol oynadığı düşünülüyor.