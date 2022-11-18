Akıllı Ol filminin konusu nedir? Akıllı Ol filminin oyuncuları kim?
Akıllı Ol , Yönetmenliğini Peter Segal'ın yaptığı ve başrollerini Steve Carell ve Anne Hathaway'in paylaştığı 2008 ABD yapımı filmdir. Akıllı Ol filminin konusu nedir? Akıllı Ol filminin oyuncuları kim?
Akıllı Ol (Get Smart), filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor.
AKILLI OL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
KAOS adlı suç örgütü dünyayı ele geçirme planları yapmaktadır ve Maxwell Smart (Steve Carell) ABD casus teşkilatı'nda bir analisttir. ABD casus teşkilatı Control'un kumanda merkezi saldırıya uğrayıp, ajanların kimlikleri ortaya çıkar. Teşkilat'ın Amiri her zaman bir ajan olmanın hayallerini kuran Maxwell Smart'ı terfi ettirerek KAOS'un planlarını çökertmekle görevlendirir. En iyi ajan olan Ajan 23 ile (Dwayne “Rock” Johnson) çalışmayı isteyen Smart kimliği açığa çıkmayan tek ajanla, deneyimli ve tecrübeli Ajan 99 ile (Anne Hathaway) çalışmak zorunda kalır. Çok az deneyimi olan Smart'ın KAOS'u yok etmesi gerekmektedir.
AKILLI OL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Steve Carell
Anne Hathaway
Dwayne Johnson
Alan Arkin
Terence Stamp
Masi Oka
Nate Torrence
Ken Davitian
Terry Crews
David Koechner
James Caan
Video Haberler
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Öcalan ile altı saat ne konuşuldu?
- Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak yeni iddialar
- 'Tüm AKP kabullenmiş durumda'
- Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert yanıt
- Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
- 'Diyarbakır'a değil Mars’a da götürseler...'
- İstiklal'deki teröristin keşif görüntüleri ortaya çıktı
- 'Ooo Süleyman da burada'
- İtiraza ret geldi
- Taksim'deki saldırıya ilişkin yeni açıklama