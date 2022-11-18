Akıllı Ol filminin konusu nedir? Akıllı Ol filminin oyuncuları kim?

18 Kasım 2022 Cuma, 18:08

Akıllı Ol (Get Smart), filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

AKILLI OL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

KAOS adlı suç örgütü dünyayı ele geçirme planları yapmaktadır ve Maxwell Smart (Steve Carell) ABD casus teşkilatı'nda bir analisttir. ABD casus teşkilatı Control'un kumanda merkezi saldırıya uğrayıp, ajanların kimlikleri ortaya çıkar. Teşkilat'ın Amiri her zaman bir ajan olmanın hayallerini kuran Maxwell Smart'ı terfi ettirerek KAOS'un planlarını çökertmekle görevlendirir. En iyi ajan olan Ajan 23 ile (Dwayne “Rock” Johnson) çalışmayı isteyen Smart kimliği açığa çıkmayan tek ajanla, deneyimli ve tecrübeli Ajan 99 ile (Anne Hathaway) çalışmak zorunda kalır. Çok az deneyimi olan Smart'ın KAOS'u yok etmesi gerekmektedir.

AKILLI OL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Steve Carell

Anne Hathaway

Dwayne Johnson

Alan Arkin

Terence Stamp

Masi Oka

Nate Torrence

Ken Davitian

Terry Crews

David Koechner

James Caan