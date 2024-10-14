Akın Akınözü temmuz ayında kaybettiği annesi Özlem Akınözü'nü doğum gününde andı

Yayınlanma: 14.10.2024 - 09:57

Güncelleme: 14.10.2024 - 09:57

Oyuncu Akın Akınözü, temmuz ayında kanser nedeniyle 59 yaşında kaybettiği annesi Özlem Akınözü’nün vefatının ardından zor günler geçiriyor. Anne acısıyla derinden sarsılan Akınözü, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla annesini anmaya devam ediyor.

"İYI Kİ DOĞDUN MELEĞİM"

Annesi Özlem Akınözü’nü doğum gününde unutmayan Akın Akınözü, ona olan özlemini yine sosyal medyada dile getirdi. Annesinin resmedildiği bir tabloyu paylaşan Akınözü, gönderisine "İyi ki doğdun meleğim" notunu ekledi.

Özlem Akınözü, hayatta olsaydı 60. yaşına girecekti.