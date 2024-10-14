Akın Akınözü temmuz ayında kaybettiği annesi Özlem Akınözü'nü doğum gününde andı

Temmuz ayında kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nün vefatıyla sarsılan Akın Akınözü, annesini doğum gününde andı.

Akın Akınözü temmuz ayında kaybettiği annesi Özlem Akınözü'nü doğum gününde andı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 09:57

Oyuncu Akın Akınözü, temmuz ayında kanser nedeniyle 59 yaşında kaybettiği annesi Özlem Akınözü’nün vefatının ardından zor günler geçiriyor. Anne acısıyla derinden sarsılan Akınözü, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla annesini anmaya devam ediyor.

"İYI Kİ DOĞDUN MELEĞİM"

Annesi Özlem Akınözü’nü doğum gününde unutmayan Akın Akınözü, ona olan özlemini yine sosyal medyada dile getirdi. Annesinin resmedildiği bir tabloyu paylaşan Akınözü, gönderisine "İyi ki doğdun meleğim" notunu ekledi.

Özlem Akınözü, hayatta olsaydı 60. yaşına girecekti.


Etiketler: #Akın Akınözü #Özlem Akınözü

İlgili Haberler

Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan çiftinin ayrıldığı ortaya çıktı

Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan çiftinin ayrıldığı ortaya çıktı
ATV'nin yeni dizisinin yayın tarihi belli oldu: Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora başrolde!

ATV'nin yeni dizisinin yayın tarihi belli oldu: Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora başrolde!
Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün acı günü: Annesi Özlem Akınözü hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün acı günü: Annesi Özlem Akınözü hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler