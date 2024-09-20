Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan çiftinin ayrıldığı ortaya çıktı
Evlenmeleri beklenen Akın Akınözü ile Sandra Pestemalciyan çiftinden ayrılık haberi geldi. Geçen haftalarda annesini kaybeden Akın Akınözü'nün uzun süredir beraberlik yaşadığı nişanlısı Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdığı ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Akın Akınözü, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdı. Daha önce evlilik soruları yöneltilen çiftten Akınözü, “Zaten evli gibiyiz” şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Ancak Magazin Medyası’nın özel haberine göre, çiftin geçtiğimiz ay ilişkilerini karşılıklı bir şekilde sonlandırdığı öğrenildi.
ANNESİNİN ACI KAYBI
Akın Akınözü'nün annesi, ünlü oyuncu Özlem Akınözü, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti. Annesini toprağa veren Akınözü, sosyal medya hesabından duygusal bir teşekkür paylaşımı yaptı. Paylaşımında şunları söyledi:
“Biricik annem Özlem Akınözü’nü sonsuzluğa uğurlarken, bizleri yalnız bırakmayarak gerek yakından, gerek uzaktan acımızı paylaşan tüm sevenlerimiz gösterdi ki; annem arkasında çok güzel bir aile bırakmış… Annemin gözünü arkada bırakmadığınız ve onun huzurla uyumasını sağladığınız için hepinize çok teşekkürler. İyi ki varsınız.”
YARDIM DERNEĞİNDEN DUYURU
Acı haber, Özlem Akınözü'nün kurucuları arasında bulunduğu yardım derneği tarafından da sosyal medya üzerinden duyuruldu. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Acı kaybımız... Dernek kurucularımızdan Özlem Akınözü'nü kaybettik. Çok üzgünüz, harika bir insanı daha kaybettik... Mekânı cennet olsun. Tüm ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz."
ÖZLEM AKINÖZÜ’NÜN CENAZE TÖRENİ
Özlem Akınözü, 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü Vadistanbul Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Annesini toprağa veren Akın Akınözü, teşekkür mesajıyla sevenlerine ve ailesine şükranlarını sundu.
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