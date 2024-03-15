Atv'nin yeni dizisinin yayın tarihi belli oldu: Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora başrolde!
Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın başrolde yer aldığı dizi ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yayın tarihi belli oldu.
Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın başrollerinde yer aldığı Yaban Çiçekleri dizisinin heyecanla beklenen yayın tarihi açıklandı. Zeynep Günay'ın kreatif danışmanlığını üstlendiği dizi, 25 Mart'tan itibaren pazartesi akşamları ATV'de izleyicilerle buluşacak.
Öyle Bir Geçer Zaman ki, İstanbullu Gelin, Kulüp gibi dizilerle adından sıkça söz ettiren Zeynep Günay'ın kreatif danışmanlığını yaptığı Yaban Çiçekleri, seyircileri beklenmedik bir hikayeye davet ediyor. Dizide, eski aşıklar Kılıç ile Ela'nın yollarının beklenmedik bir şekilde tekrar kesişmesi ve yaşadıkları engelleri aşma mücadelesi ele alınıyor.
Yaban Çiçekleri'nin yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal, Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi deneyimli isimler de yer alıyor.
Çekimlerine İstanbul'da başlayıp Ayvalık'ta devam eden dizi, 25 Mart Pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
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