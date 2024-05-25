Yayınlanma: 25.05.2024 - 13:30

Güncelleme: 25.05.2024 - 13:30

Türkiye'nin iş dünyasında adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan Akın İpek İçişleri Bakanlığı tarafındana aranıyor. Peki, Akın İpek kimdir? Akın İpek kaç yaşında, nereli?

AKIN İPEK KİMDİR?

Hamdi Akın İpek, 3 Mart 1963 yılında Adana'da doğdu. Annesi Melek İpek, babası Ali İpek'tir. Ankara TED (Türk Eğitim Derneği)'den sonra İngiltere'de 4 yıllık ekonomi okudu, Hacettepe Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldı. Aslen Kahramanmaraş'lıdır. Babası Ali İpek tarafından kurulan İpek Matbaacılık’ın ve Koza İpek Holding’in yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. İpek Üniversitesi’ni kurmuştur.

1948 yılında babası Ali İpek tarafından kurulan İpek Matbaacılık ve Koza İpek Holding'in yönetim kurulu başkanıdır. Ankara'da bulunan İpek Üniversitesi'ni kurmuştur. Aynı zamanda bu üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yapmıştır. İpek Üniversitesi: Koza İpek Eğitim Hizmet Yardım vakfı tarafından 2011 yılında Ankara'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Türkiye'nin ilk ve tek sanat ve sosyal bilimler üniversitesi olma özelliğini taşıyan üniversite 2013-2014 akademik yılında ilk öğrencilerini aldı. 1996 yılında vefat eden babasından miras kalan davetiyecilikle başladığı işini medyayla devam ettirdi. daha sonra 20 milyon dolarını peşin ödeyerek 45 milyon dolara Bergama'daki 'Ovacık Madeni'ni aldı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından terör suçlusu olarak gri listede aranmaktadır.