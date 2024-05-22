Yayınlanma: 22.05.2024 - 21:12

Güncelleme: 22.05.2024 - 21:12

Oynadığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Berk Oktay'ın çocuğu oldu. Bu gelişmenin ardından Oktay'ın hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Berk Oktay kimdir? Berk Oktay kaç yaşında, nereli?

BERK OKTAY KİMDİR?

Berk Oktay, 28 Ekim 1982 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Elazığ'lı olan Oktay, 2000-2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye çıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markayla çalıştı.

Üniversite eğitimini tamamlamak için Türkiye'ye döndü ve 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşme imzaladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı adlı dizide yer aldı. Daha sonra Kanal D'de yayımlanan Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra kariyerine atv'de yayımlanan Alev Alev dizisi ile devam etti.

Star TV ve FOX'ta yayınlanan Benim Hala Umudum Var adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı. Daha sonra Aşktan Kaçılmaz adlı dizide oynadı. Show TV'de daha önce yayınlanan İlişki Durumu: Karışık adlı dizide Can Tekin karakterini canlandırmıştır.

2017 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Savaşçı dizisinde Yüzbaşı Kağan Bozok karakteriyle başrol oynadıktan sonra diziden ayrılan Oktay, Kasım 2020 tarihinden Haziran 2022'ye kadar aynı kanalda yayımlanan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterini canlandırdı. Son olarak ise, 2022-2023 yılları arasında atv'de yayımlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Fırat Ayaz karakterini canlandırdı.